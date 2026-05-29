Marmaris’te batan tur teknesinin suya gömülme anları ortaya çıktı

Marmaris'te 110 yolcusuyla sulara gömülen tur teknesinin batma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki teknelerden kaydedilen görüntülerde, dev teknenin hızla denize gömüldüğü anlar ve vatandaşların yaşadığı büyük panik anbean kameraya yansıdı. Kayıtlarda, olaya tanıklık edenlerin "Batıyor, bak gidiyor!" çığlıklarıyla yaşadıkları şok duyulurken, Sahil Güvenlik botlarının hızla bölgeye sevk edildiği anlar da yer aldı.

  • Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cennet Adası açıklarında 'Bigboss Diamond' isimli tur teknesi sulara gömüldü.
  • Teknede bulunan 110 yolcu, olayda yara almadan tahliye edildi.
  • Teknenin batma anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cennet Adası açıklarında içinde110 yolcusu bulunan 'Bigboss Diamond' isimli tur teknesinin bir anda sulara gömüldüğü dehşet anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ 

Kameralara yansıyan görüntülerde, yan yatan teknedeki yolcuların tahliye edildiği sırada çevredeki diğer teknelerde bulunan vatandaşların büyük bir korku ve panik yaşadığı görülüyor. Görüntüyü çeken kişilerin, dev teknenin hızla suya gömülmesini izlerken "Batıyor mu? Batıyor! Bak bak bak, gidiyor..." diyerek yaşadıkları şaşkınlığı ve çaresizliği dile getirdikleri duyuluyor.

SADECE DİREKLERİ GÖRÜNÜR KALDI 

Kısa süre içinde suların tamamen teslim aldığı gezi teknesinden geriye sadece deniz yüzeyinde kalan direkleri kalırken, o esnada Sahil Güvenlik botlarının da hızla olay yerine intikal ederek geniş güvenlik önlemleri aldığı kameralarca kaydedildi. 

Çevredeki vatandaşların çığlıkları eşliğinde dakikalar içinde gözden kaybolan tekneden 110 yolcunun burnu bile kanamadan tahliye edilmesi ise olası bir facianın önüne geçti.

Elif Yeşil
Haberler.com
