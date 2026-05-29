Marmaris’te batan tur teknesinin suya gömülme anları ortaya çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cennet Adası açıklarında içinde110 yolcusu bulunan 'Bigboss Diamond' isimli tur teknesinin bir anda sulara gömüldüğü dehşet anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÇEVREDEKİLER ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, yan yatan teknedeki yolcuların tahliye edildiği sırada çevredeki diğer teknelerde bulunan vatandaşların büyük bir korku ve panik yaşadığı görülüyor. Görüntüyü çeken kişilerin, dev teknenin hızla suya gömülmesini izlerken "Batıyor mu? Batıyor! Bak bak bak, gidiyor..." diyerek yaşadıkları şaşkınlığı ve çaresizliği dile getirdikleri duyuluyor.

SADECE DİREKLERİ GÖRÜNÜR KALDI

Kısa süre içinde suların tamamen teslim aldığı gezi teknesinden geriye sadece deniz yüzeyinde kalan direkleri kalırken, o esnada Sahil Güvenlik botlarının da hızla olay yerine intikal ederek geniş güvenlik önlemleri aldığı kameralarca kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların çığlıkları eşliğinde dakikalar içinde gözden kaybolan tekneden 110 yolcunun burnu bile kanamadan tahliye edilmesi ise olası bir facianın önüne geçti.