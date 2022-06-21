AB destekli, Doğubayazıt Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı

AVRUPA Birliği (AB) tarafından yüzde 77'si karşılanacak Doğubayazıt Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli, törenle atıldı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, "AB mevzuatına uygun olarak yapılan bu proje, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine de olumlu katkı sağlamıştır" dedi.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Doğubayazıt Atıksu Arıtma Tesisi'nin temel atma töreni, İshakpaşa Sarayı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 13,5 milyon euro toplam maliyetinin yüzde 77'si Avrupa Birliği, yüzde 10'u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 13'ü Doğubayazıt Belediyesi tarafından finanse edilen tesisin temel atma törenine katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, "Burada AB'yi temsilen bulunmaktayım. Çevrenin korunmasına katkı sağlayan bu proje AB ile Türkiye arasında iş birliği için örnek teşkil etmektedir. AB mevzuatına uygun olarak yapılan bu proje, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine de olumlu katkı sağlamıştır. Ancak en önemli katkıyı Doğubayazıt halkı almıştır. Atık su, yağmur suyu toplama şebekesinin genişletilmesiyle atık su yönetimini bir adım öne taşıyabileceğimiz bu proje bağlamında gerek altyapıda iyileştirme, gerekse kirlenmeyi azaltarak çevreye de verilen zarar en aza indirgenecektir. Bu proje de 24 saat kesintisiz su tedariki sağlanıp, düzenli bir içme suyu sağlandı. Böylelikle kirli suya bağlı hastalıklar önlenerek toplum sağlığına da katkı sağlandı" diye konuştu.