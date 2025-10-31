AA Samsun Bölge Müdürü'nden Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş'ı ziyaret etti.

Rektör Karataş'ı makamında ziyaret eden Demir, AA'nın üniversitelerin bilimsel ve akademik çalışmalarına büyük önem verdiğini belirtti.

Rektör Karataş, AA'nın doğru ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu vurgulayarak, desteklerinden ötürü AA'ya teşekkür etti.

Ziyarette, üniversite ile AA'nın yapacağı iş birliği de görüşüldü.