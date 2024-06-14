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AA İstanbul Ofisi'nde Kurban Bayramı kutlaması

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Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, İstanbul'da görev yapan ajans çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayramlaşma sırasında ofislerde bulunan personele çikolata ikram edildi.

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, İstanbul'da görev yapan ajans çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı öncesinde AA'nın İstanbul Ofisi'nde katları gezen Özhan, Bostan ve Karakaş çalışanlarla bir araya geldi.

AA'nın muhabir, foto muhabiri, kameramanları ile idari personelinin bayramlarını kutlayan Özhan, Bostan ve Karakaş çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Özhan, Bostan ve Karakaş, bayram tatiline gideceklerden yolculukları sırasında dikkatli olmalarını istedi, çalışanların aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bayramlaşma sırasında ofislerde bulunan personele çikolata ikram edildi.

Ajansın Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında da haber ve idari birim direktörleri kurumdaki çalışanlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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