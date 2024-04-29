AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Medya Kampı'nda gençlerle buluştu

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Medya Kampı'nda gençlerle bir araya geldi.

Karagöz, Sarıyer'de bulunan Marmaracık Şehit Halil Kantarcı Gençlik Kampı'nda katıldığı etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kampta yer alan 81 ilden 140 öğrenciye AA'nın kuruluşu ve tarihi hakkında bilgi veren Serdar Karagöz, "Dünyanın her bir yerinden günden 4 binden fazla haber geçiyoruz. Dünyada olup bitenleri Türkiye'ye anlatan bir haber ajansı değiliz. Artık dünyada olup bitenleri tüm dünyaya anlatan bir haber ajansıyız. Reuters, AP ve AFP'den sonra geliyoruz. Yakında dünyanın üçüncü büyük haber ajansı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" belgeselinden bahseden Karagöz, "Gazze'de uluslararası adaletin tecelli etmesi için çalıştık ve kanıtları topladık. Bunu 'Kanıt' isimli bir kitaba dönüştürdük. Çok güzel bir belgesel hazırladık. Çok etkilendiler. Dünya'ya Yahudiler'in ağzından İsrail'in yaptığı soykırımı anlattık. Gazze'de 26 arkadaşımızla neyin olup bittiğini en iyi şekilde veren haber ajansıyız." diye konuştu.

Yapay zekanın medyanın geleceği için bir fırsat olduğuna vurgu yapan Serdar Karagöz, "Buna yoğunlaşmamız lazım. Kim yapay zekayı kontrol ediyorsa sivrilecek ve medyada varlıklarını devam ettirecek. AA olarak BAYKAR ile yerli ve milli yapay zekamıza çalışıyoruz. Ülkemizin çıkarlarını korumak için yerli ve milli yapay zekaya ulaşmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

Öğrencilere kariyer tavsiyesinde bulunan ve tecrübelerini paylaşan Karagöz, medya sektöründe çalışmak isteyenlerin hayatta iz bırakacak insanlar olması gerektiğini kaydetti.

Serdar Karagöz, konuşmasının ardından İstanbul temalı Reels yarışmasında ilk 3'e giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Söyleşi, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.