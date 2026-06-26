Haberler

AA Akademi "Yapay Zeka İçeriklerini Fark Etme ve Doğrulama" eğitimi düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Ajansı Akademi koordinasyonunda düzenlenen eğitimde, gazetecilikte yapay zekanın etkisi, deepfake, ses klonlama ve dezenformasyonla mücadele yöntemleri ele alındı.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda, "Yapay Zeka İçeriklerini Doğrulama Modülü" kapsamında, "Yapay Zeka İçeriklerini Fark Etme ve Doğrulama" eğitimi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Akademisi Doktor Öğretim Üyesi Nazmi Ekin Vural, AA Genel Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, gazetecilikte yapay zekanın etkisini anlattı.

Vural, yapay zekanın haberciliğe etkisi, AI Slop ve temel dezenformasyon türleri, görsel manipülasyonları çıplak gözle ve editoryal refleksle tanıma taktikleri gibi konuları ele aldı.

Eğitimde ayrıca deepfake, ses klonlama, sentetik kimlikler, bot ağları ve içerik bağlam kaydırma yöntemlerini ayırt etme yöntemleri ile dijital teyit araçları kullanımı konuları da yer aldı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi

Güzelliğini annesinden almış! Bodrum sahillerinde büyüledi
Kapıyı kırıp girdiler! Ne var ne yok dinlene dinlene çaldılar

Kapıyı kırıp girdiler, dinlene dinlene çaldılar
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı
Tembelliğin sonu kötü Bitti: Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!

Dondurmacıya uzanayım derken balkondan yere çakıldı!