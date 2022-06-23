93 yaşında hayata gözlerini yumdu! İşte İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayat hikayesi
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Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu'nun cenazesi yarın defnedilecekken hayat hikayesi de merak konusu oldu. İşte İsmailağa cemaati liderine dair bilinmeyenler.
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 93 yaşındaki Ustaosmanoğlu, yarın Fatih Camisi'nde düzenlenecek olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sevenlerini üzerken, hayat hikayesi de merak ediliyor. 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Ustaosmanoğlu, gençliğinin ilk yıllarında civar köylerdeki hocalardan ders aldı. 16 yaşında icazet alan Ustaosmanoğlu, doğduğu Tavşanlı köyünde ders vermeye başladı. Erken yaşta, daha askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.
Ustaosmanoğlu, 1951 yılında Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 1952 yılının sonlarında şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik sonrası şeyhi Ahıskalı Ali Haydar Efendi, onu İsmailağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurduğu için aynı camiden emekli oldu.
İlk eşi Zehra Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından Müşerref Ustaosmanoğlu ile evlendi. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu"ndan sonra kendisine "İslam'a Üstün Hizmet" ödülü verildi.
Yaşamı boyunca birçok eser de veren Ustaosmanoğlu'nun eserleri ise şunlardır:
- Ruhul Furkan Tefsiri
- Sohbetler
- Risale-i Kudsiyye
- Umre Sohbetleri
- Fatiha Tefsiri
- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri
- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı
- Efendi Babam Buyurdu ki
- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
- İrşadül Müridin
- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011
- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni
- Tembihat
- Mektubatı Mahmudiyye