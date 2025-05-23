9 yıl önce ölen Arda'nın üvey babası ile öz annesi cinayetten tutuklandı; itiraf ettiler

9 yıl önce ölen Arda'nın üvey babası ile öz annesi cinayetten tutuklandı; itiraf ettiler
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9 yıl önce ölen Arda'nın üvey babası ile öz annesi cinayetten tutuklandı; itiraf ettiler
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İstanbul'da 2016 yılında hayatını kaybeden ve ölümü kayıtlara normal olarak geçen 9 yaşındaki Arda Karaman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan üvey baba ile öz anne tutuklandı. Suçunu itiraf eden üvey baba, çocuğu sesinden rahatsız olduğu için öldürdüğünü söyledi.

Ispartalı Fatma Çavdar'ın önceki eşinden olan 9 yaşındaki epilepsi hastası oğlu Arda Karaman, 2016 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti. O dönem Hüseyin Çavdar ile evli olan Fatma Çavdar'ın oğlunun ölümü kayıtlara normal olarak geçti. Hüseyin ve Fatma Çavdar çifti bir süre sonra Isparta'ya dönerek burada yaşamaya başladı.

9 Yaşındaki Arda Karaman'ın Cinayetinde Üvey Baba ve Anne Tutuklandı

HER ŞEY BABAANNENİN CANLI YAYINDAKİ İDDİASIYLA BAŞLADI

Çavdar çifti bu yıl mayıs ayında, Isparta'dan kaybolan başka bir kişinin bulunması için televizyon programına katılmak üzere İstanbul'a gitti. Burada diğer kayıp vakası araştırılırken, canlı yayın programına katılan Arda Karaman'ın öz babaannesi, torununun öldürüldüğü iddiasını ortaya attı. Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Çavdar çifti 20 Mayıs'ta Isparta'da gözaltına alındı.

9 Yaşındaki Arda Karaman'ın Cinayetinde Üvey Baba ve Anne Tutuklandı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Çavdar, bu sabah sevk edildiği mahkemece 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hüseyin Çavdar'ın ilk ifadesinde çok ses yaptığı gerekçesiyle çocuğu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Fatma Çavdar ise bugün öğleden sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatma Çavdar da 'suça yardım ve yataklıktan' çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCy:

tiplere bak insan sifati varmi.

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