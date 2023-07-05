Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Galeria İş Merkezi ve Sitesi'nde 89 kişi hayatını kaybetmişti. O alandan savcılık eşliğinde numune alınma çalışması yapıldı. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Diyarbakır'da 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nde savcılık kararıyla zemine inilerek numune alınması için iş makineleriyle çalışma başladı. Merkez Yenişehir ilçesinde 4 bloktan oluşan sitenin B bloku deprem gecesi çökmüştü. 89 kişiye mezar olan sitenin geçtiğimiz aylarda yıkılma sebebini ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.'nin 'Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı' sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için numune alınarak çalışmalarda temele inildi. Öte yandan, kentte yıkılan binalar, 'Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve üç savcı tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede Galeria Sitesi'nin zemin numunesi için savcılık kararıyla temele inildi. Numune incelemesinin ardından savcılık tarafından kararın açıklanması bekleniyor.

- 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nde numune alınması için çalışmalar başladı

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Galeria İş Merkezi ve Sitesi'nde 89 kişi hayatını kaybetmişti. O alandan savcılık eşliğinde numune alınma çalışması yapıldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Diyarbakır'da 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nde savcılık kararıyla zemine inilerek numune alınması için iş makineleriyle çalışma başladı.

Merkez Yenişehir ilçesinde 4 bloktan oluşan sitenin B bloku deprem gecesi çökmüştü. 89 kişiye mezar olan sitenin geçtiğimiz aylarda yıkılma sebebini ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.'nin "Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı" sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için numune alınarak çalışmalarda temele inildi.

Öte yandan, kentte yıkılan binalar, "Deprem Soruşturma Bürosu"nda görevli bir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve üç savcı tarafından yürütülüyor.

Bu çerçevede Galeria Sitesi'nin zemin numunesi için savcılık kararıyla temele inildi. Numune incelemesinin ardından savcılık tarafından kararın açıklanması bekleniyor.