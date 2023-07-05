83 yaşındaki adamın kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen Korhan Berzeg'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları 19. gününde de devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamazken, yetkililer ipuçlarını değerlendirmeye devam ediyor.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası'nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 19'uncu günde de devam etti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Şu ana kadar 136 kilometrekarelik alan tarandı. Kayıp arama çalışmalarında herhangi bir iz ve emareye rastlanamadı. Ancak elimizde değerlendirdiğimiz birçok ipucu olduğunu ifade edebilirim. Bunların üzerine gidiyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Vali Hasan Şıldak, Berzeg'in kaçırıldığı yönündeki iddialara ise, "Olayı tüm yönleriyle mercek altında tutuyoruz. Bütün yönleriyle inceliyoruz. En kapsamlı şekilde arama çalışmalarımız ve adli süreç devam ediyor" diye yanıtladı. Arama çalışmalarının yürütüldüğü ormanlık alan dronla havadan görüntülendi.