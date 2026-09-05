80 yaşındaki doktor atlet Murat Kaçar, 98. madalyasını kazandı

BURSA'da çocuk doktoru olan Murat Kaçar (80), hekimliğin yanı sıra genç takımda başladığı 64 yıllık atletizm kariyerini de veteran takımlarda sürdürüyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Kaçar, 23-24 Ağustos'ta Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenen Dünya Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda 3'üncü olarak 98'inci madalyasını kazandı.

İnegöl ilçesinde doktorluk yapan Murat Kaçar, 1962 yılında lisedeyken koşmaya başladı ve tıp fakültesindeki eğitimi sırasında da atletizmi bırakmadı. Bir dönem Galatasaray atletizm takımının kaptanlığını da yapan ve 33 kez milli formayı giyen Kaçar, 1976 yılında elit kategoride yarış hayatını noktaladı. Daha sonra veteran yarışları için antrenmanlarını sürdüren Kaçar, 2001 yılında Fransa'da 60 metre engellide Avrupa şampiyonu oldu. 2002 yılında Almanya'da 100 metre engellide pist Avrupa şampiyonu, 2003 yılında İspanya'da ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Kaçar, 2004 yılında Amerika'da dünya ikincisi olarak kürsüye çıktı. Kaçar, 2017 yılında Güney Kore'de 60 metre engelli koşusunda dünya şampiyonluğunu, 2022 yılında Portekiz'in Braga kentinde Avrupa Masterler Atletizm Salon Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliğini ve yine 2022 yılında Finlandiya'nın Tampere kentindeki Dünya Masterler Pist Şampiyonası'nda 75 yaş 80 metre engellide dünya ikinciliğini elde etti. Kaçar, aynı yıl Slovenya'nın Novo Mesto kentinde yapılan Balkan Masterler Salon Şampiyonası'nda 60 metre engellide 11,61 derecesiyle hem Türkiye rekorunu egale etti hem de Balkan rekoru kırdı. 26 Mart-1 Nisan 2023 tarihlerinde Polonya'nın Torun kentinde organize edilen 9'uncu Dünya Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 75 yaş 60 metre engellide 11,72'lik derecesiyle dünya ikincisi olan Murat Kaçar, gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi.

KENDİ REKORUNU KIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

23-24 Ağustos tarihleri arasında Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenen Dünya Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını belirten Murat Kaçar, "Son olarak 23-24 Ağustos tarihlerinde Daegu kentinde düzenlenen Dünya Masterlar Atletizm Şampiyonası'nı yüksek atlamada 1,15'lik dereceyle 3'üncü tamamladım. 80 metre engelli pist yarışmasında finalde 4'üncü sırada yer aldım. 80 metre seçmelerinde yaklaşık 15 gün önce İstanbul'da kırdığım Türkiye rekorunu yeniledim. 20 gün sonra Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda da bu rekoru daha aşağı indirip, 17 saniyenin altına düşürmek için gayret göstereceğim" dedi.

'SPOR, DOKTORLUK MESLEĞİMLE BİRLİKTE GELDİ'

Profesyonel atletizm kariyerinin yanında çocuk doktorluğuna da devam ettiğini söyleyen Murat Kaçar, "Spor, benim hayatımda hep doktorluk mesleğimle birlikte geldi. İnsanların bir yere ulaşabilmesi için önce hayal etmesi, ikincisi çalışması, üçüncüsü de oraya varıp varmayacağını kendi kendine görmesi gerekiyor. Gençlere olan tavsiyem, önce hayal edin ve çalışmaya devam edin. Başarı gelirse hedefe varmış olursunuz demektir. Bu insana büyük bir mutluluk veriyor. Bana milyonlar verseniz dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, İstiklal Marşı'nı dinleterek bayrağımızı direğe çektirmenin bir maddi değeri yok. Bütün gençlere ve arkadaşlarıma spor yapmayı öneriyorum" ifadelerini kullandı.

100'ÜNCÜ MADALYA HEDEFİ

Son şampiyonadaki 3'üncülük madalyasıyla birlikte toplamda 98 madalyaya ulaştığını belirten Kaçar, "Geçtiğimiz haftalarda madalya sayım 97'diydi ve 3'üncülük madalyasıyla birlikte 98 madalyaya ulaştım. Bu madalyaları Avrupa, dünya ve Balkan oyunlarında kazandım. Türkiye'de kazandığım madalyaları bu sayıya dahil etmedim. Onun dışında binlerce madalya kazanmış oldum ve sayısını bilmiyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanında bir de madalya sayısında 100'ü görürsem, hedeflerimin hepsini yaşarken görmüş olacağım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı