Kepez Belediyesi, Kadınlar Günü'ne özel atölye ve söyleşi düzenleyecek

Güncelleme:
Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tuval boyama ve bileklik yapımı atölyeleri ile kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları psikolojik ve sosyal konuları ele alacak bir söyleşi düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamındaki tuval boyama ve marteniçka bileklik yapımı atölyelerinde kadınlar kendi tasarımlarını ortaya çıkaracak.

Etkinlikte Klinik Psikolog Kübra Kırman Kondu, konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşide kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları psikolojik ve sosyal konular ele alınacak.

Etkinlikler, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde 6 Mart'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
