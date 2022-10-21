8 madencinin öldüğü patlamayla ilgili haklarında takipsizlik kararı verilen yöneticiler yargılanacak

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki maden ocağında 2013 yılındaki grizu patlamasında 8 işçinin öldüğü kazada, kurum yöneticilerinin yargılanmasının önü, Anayasa Mahkemesi kararıyla açıldı. Kabul edilen iddianameyle, 6 yöneticiye 'görevi kötüye kullanmak, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla dava açıldı.

Kozlu'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait yüklenici firmanın çalıştığı maden ocağında, 7 Ocak 2013'te, grizu patlaması meydana geldi. Patlamada 8 işçi hayatını kaybetti. O dönem açılan davada TTK yönetiminde yer alan dönemin TTK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dağdelen, TTK Yönetim Kurulu üyeleri Burhan İnan, Mahmut Yılmaz, Mehmet Açıkel, Mustafa Şimşek ve Çetin Onur'un aralarında olduğu 28 kişi hakkında soruşturma ve kavuşturma yapılmasına gerek olmadığına karar verildi. Yüklenici firma sahibi Şafak Sırrı Demirel, 8 yıl 4 ay hapis, TTK Kozlu Müessese Müdürü Kazım Eroğlu, 3 yıl 4 hapis cezası aldı. Eroğlu'nun hapis cezası, para cezasına çevrildi. Madenci ailelerinin avukatlarının takipsizlik kararına itirazları Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay reddetti. Anayasa Mahkemesi itirazları değerlendirip TTK yöneticilerinin yargılanmasının önünü açtı.