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8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve Tespih Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı

8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve Tespih Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı
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Adana'da 17-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve 3'üncü Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı için günde 25 ton kırmızı et ve 7 binin üzerinde şırdan tedarik edildi. Organizasyonlar, yaklaşık 2 milyon ziyaretçi bekliyor.

ADANA Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 3'üncü Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı'nda tüketilmek üzere günde en az 25 ton kırmızı et ve 7 binin üzerinde şırdan tedarik ettiklerini söyledi.

Kentte 17-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali ve aynı tarihlerde gerçekleştirilecek 3'üncü Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, pek çok sektörü hareketlendirdi. Önceki yıllarda düzenlenen etkinliklerdeki ziyaretçi sayısını baz alan esnaf, hazırlıklarını 1 milyon 600 bin katılımcıya yönelik yapmaya başladı.

'ADANA'YA GELİP ETİMİZİ YESİNLER, TESPİHİMİZİ ÇEKSİNLER'

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentteki mezbahaların yanı sıra çevre illerdeki mezbahalardan da destek aldıklarını belirterek, "Kentimizde 2 önemli etkinliğin aynı günlere denk gelmesi çok güzel bir sürpriz oldu. Gerek festival alanında gerekse kentin dört bir yanındaki restoranlara günlük en az 25 ton kırmızı et ve 7 binin üzerinde şırdan tedarik ettik, hazırlıklarımızı tamamladık. Gıda güvenliğine yönelik de Valimiz Yavuz Selim Köşger koordinasyonunda denetimler yapılıyor. Yurt içi ve yurt dışından misafirlerimiz bu etkinliklerde en iyi şekilde ağırlanacak. Organizasyonlar pek çok sektöre can suyu oldu. Yaklaşık 2 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Adana'nın yanı sıra çevre illerdeki oteller de doldu. Adana'ya gelsinler, ciğerimizi, etimizi yesinler, şalgamımızı içsinler, tespihimizi çeksinler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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