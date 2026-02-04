8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni Ankara'da Yapıldı

(ANKARA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliğinde düzenlenen 8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nın Ankara'daki ödül töreninde, ödülün genç nesillere Pakistan- Türkiye ilişkilerinin derinliğini ve önemini tanıtmada yapıcı bir rol oynadığını söyledi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de Cinnah Genç Yazarlar Ödülü gibi eğitim odaklı girişimlerin, gençlere ortak toplumsal değerler üzerine düşünme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin iş birliğinde düzenlenen 8. Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması'nın ödül töreni Ankara'da yapıldı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin törene ilişkin basın bülteninde, Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın ismini taşıyan Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nün, Büyükelçiliğin kamu diplomasisi faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak her yıl düzenlendiği belirtildi.

Türkiye genelindeki lise son sınıf öğrencilerine yönelik olan yarışmanın bu yılkı teması, "Güç Kaynağı Olarak Aile: Pakistan ve Türk Toplumlarında Ailenin Rolü" olarak belirlendi.

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ünal Eryılmaz katıldı.

Törende konuşan Ökten, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, ailenin hem Pakistan hem de Türkiye'de sosyal bütünlüğün temel taşı olduğunu vurguladı. Yarışma temasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile kurumunu güçlendirme vizyonuyla örtüştüğünü söyleyen Ökten, Cinnah Genç Yazarlar Ödülü gibi eğitim odaklı girişimlerin, gençlere ortak toplumsal değerler üzerine düşünme fırsatı sunduğunu ve iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Büyükelçi Cüneyd konuşmasında, aile değerlerinin Pakistan ve Türk toplumlarının ahlaki ve kültürel temelini oluşturduğunu belirtti. Yarışma temasının öğrencilerin güçlü ve uyumlu toplumların oluşumunda ailenin rolünü derinlemesine ele almalarına imkan sağladığını kaydeden Cüneyd, Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nün genç nesillere Pakistan-Türkiye ilişkilerinin derinliğini ve önemini tanıtmada yapıcı bir rol oynadığını vurguladı. Cüneyd, yarışmanın gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürüleceğini dile getirdi.

Genel Müdür Eryılmaz, yarışmaya gönderilen denemelerin, ailenin her iki ülkede de toplumsal istikrarın temel unsuru olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu ortak değerin Pakistan-Türkiye dostluğunu pekiştirdiğini kaydetti.

Yarışmada Ankara Özel Muradiye Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Zülfikar birincilik ödülünü kazandı. Tokat 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi H. Ebrar Kesici ikinci olurken, Zonguldak Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hayrünnisa Keskin üçüncülük ödülüne layık görüldü. Konya Bozkır Anadolu Lisesi'nden Mustafa Yalçınkaya, Sivas Özel Sivas Batı Anadolu Lisesi'nden Zeynep Ecrin Enişte ve Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nden Ali Yusuf Sabah ise mansiyon ödülü aldı.