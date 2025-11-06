8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı çarşamba günü Çin'in Shanghai kentinde başladı. Bu yılki fuarın onur konuğu ülkeleri olan Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Gürcistan, İsveç ve Kolombiya'nın pavyonları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.