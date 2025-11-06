Haberler

8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı

8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Başladı
Güncelleme:
Şanghay'da düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Gürcistan, İsveç ve Kolombiya gibi ülkelerin pavyonlarıyla katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı çarşamba günü Çin'in Shanghai kentinde başladı. Bu yılki fuarın onur konuğu ülkeleri olan Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Gürcistan, İsveç ve Kolombiya'nın pavyonları katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

