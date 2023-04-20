78 YAŞINDAKİ DEPREMZEDE: SANKİ KIYAMETİN BİR PARÇASIYDI

KAHRAMANMARAŞ'ta yalnız yaşayan Ali Ezel (78), deprem sonrası Aksaray'a gelip huzurevinde yeni bir hayata başladı. Deprem sırasında evde sağa ve sola doğru savrulduğunu belirten Ezel, "Ben hayatımda böyle bir deprem görmedim. Deprem sanki kıyametin bir parçasıydı" dedi.

Kahramanmaraş'ın Aksu Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında kiracı olarak oturan Ali Ezel, 06 Şubat günü depreme yakalandı. Depremde oturduğu evi hasar almayan Ezel, artçı sarsıntılar nedeniyle evine giremedi. 40 gün yakınlarının yanında kalan Ezel, daha sonra Aksaray'da huzurevine yerleştirildi. Burada yeni bir hayata başlayan Ezel, şunları söyledi:

"İki atlı evin birinci katında tek yaşıyordum. Deprem günü alttan bir gürültü oldu. Sanki birisi balyozla vuruyor gibi ses geldi. Ondan sonra evde sağa ve sola savuruldum. Deprem sonrası bende büyük bir korku hasıl oldu ve 40 gün yakın akrabalarında kaldım. Kirada kaldığım ev hasarsız olduğu için tekrar elektrik vermeleri sonrası evime döndüğüm zaman hastalıklarım da nüksetti. İlk önce memleketimdeki huzurevine gittim. Orası doluymuş. Bende Aksaray'a geldim. Günlerim burada huzurlu bir şekilde geçiyor.'

İLK KEZ BÖYLE BİR DEPREM GÖRDÜM

İlk kez böyle şiddette deprem yaşadığını ifade eden Ezel, "Hasatlığım nedeniyle adeta yatalak gibiyim. Birkaç adım adınca hemen yorulup yatıyorum. Huzurevi gerçekten dört dörtlük bir yer. Bizlere çok güzel hizmet ediyorlar. Devletimizden Allah Razı olsun. Gerçekten burayı çok güzel yönetiyorlar. Emekli olmadan önce asansör ustalığı yapıyordum. Ben hayatımda böyle bir deprem görmedim. Kıyametin bir parçasıydı. Eşim de 35 yıl önce vefat etti. "diye konuştu.