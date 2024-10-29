Üye Girişi
Haberler

73 Yaşındaki Adam, Eşinin Kursunu Devam Ettiriyor: Tel Kırma İşlemeye Başladı

Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 73 yaşındaki Mustafa Coşkun, eşinin bıraktığı tel kırma kursunu alarak birçok ürün işlemeye başladı. Eşi Arife Sultan Coşkun'un eğitiminden faydalanarak bu sanatı öğrenen Mustafa Coşkun, sergilere katılıyor ve eserleri ile beğeni topluyor.

ZEHRA MELEK ÇAT/KADRİYE COŞKUN - Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Mustafa Coşkun, halk eğitim merkezindeki kursu devam ettiremeyeceğini söyleyen eşi sayesinde 73 yaşında tel kırma işlemeye başladı.

Ev hanımı olan 64 yaşındaki Arife Sultan Coşkun, halk eğitim merkezinde makine nakışı, dikiş, kurdele nakışı gibi çeşitli kurslara gitti. Geçen yıl açılan tel kırma kursunda öğrendiklerini evde tekrar eden Coşkun, gözünü yoran işlemenin kendisine zor geldiğini ve kursa devam edemeyeceğini söyledi.

İşçi emeklisi olan Mustafa Coşkun, eşinin bıraktığı yerden örtü, gümüş tel ve iğneyi eline aldı ve eşinden kursta öğrendiklerini kendisine göstermesini istedi. Ertesi gün eşi Arife Sultan Coşkun'un kurstaki öğreticiye gösterdiği işlemeleri çok beğenilen Mustafa Coşkun, bir yılda besmele yazılı tablo, masa örtüsü, çanta ve kolye gibi birçok ürün işledi.

Arife Sultan Coşkun, AA muhabirine, geçen yıl başladığı tel kırma işlemeyi yapamadığını anlattı.

Eşi Mustafa Coşkun'a "Biz bu malzemeleri aldık ama ben tel kırmayı beceremeyeceğim" dediğini aktaran Coşkun, "Eşim sağ olsun elimden aldı, sanki hoca eşime göstermiş gibi işlemeye başladı. Eşimin yaptıklarını kendim yapmışım gibi hocaya gösterdim. 'Eşim yaptı, ben yapamadım.' dedim. O günden sonra hoca başlıyor, Mustafa işliyor, takıldığımız yerde ben de götürüp gösteriyorum." dedi.

"Hoca model gönderdi"

Mustafa Ruhi Coşkun da 45 yaşında emekli olduktan sonra bağ, bahçe işleriyle uğraştığını, torunlara baktıklarını anlattı.

Eşinin işlerine yardımcı olduğunu dile getiren Coşkun, "Biz birlikte çalışırız, birbirimizden fikir alırız. Dikiş dikerken beni overlok makinesine oturtuyor, kendisi düz makine işlerini yapıyor. Overlok işlerini hep ben yapıyorum. Ben biraz daha dikkatli ve özenli yapmaya çalışıyorum. Yaptığım işlerden kendim de memnunum, hanım da memnun." ifadesini kullandı.

Coşkun, eşinin tel kırma işleme kursundan getirdiği numuneye 3-5 model işlediğini dile getirerek, "Eşimden göstermesini istedim. Aldım bir tane yaptım, bu iş basitmiş, kafama yerleşti, düzgün bir şekilde yapmaya başladım. Hoca, yaptıklarımı çok beğenmiş, 'Eşiniz devam edebilir' deyip bana model gönderdi. Çantayı bitirdim, eşime 'Kursiyerlerin içinde en düzgün yapan Mustafa Bey' demiş. Geçen yıl İstanbul'a kızımın yanına gittik, evde canım sıkılmasın diye malzeme götürdük, orada da yaptım. Boş zamanımı bu şekilde değerlendirdim." diye konuştu.

Besmele işlediği tabloyu 3 ayda bitirdiğini ve sergilediğini belirten Coşkun, sergiyi ziyaret edenlerin işlerini beğendiğini kendisinin yaptığını öğrenince de şaşırdıklarını söyledi.

Coşkun internette örnekler araştırdığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tel kırma yapmak beni dinlendiriyor. 'Müzik ruhun gıdasıdır' derler ya ben de tel kırma yaparken vaktin nasıl geçtiğini hiç bilemiyorum. Eğilerek yapıldığı için ara ara kalkıp kendimi dinlendiriyorum. Gözlüksüz yapamıyorum, mecburen yakın gözlüğümü takıyorum. Hiç yılmadım, 'Bu bana zor geliyor' demedim. Ben ince işlerden çok hoşlanan bir kişiyim. Kaba işi zaten yapamam. Sergide duyanlar 'Burada bir amca besmele işlemiş, tel kırma yapmış' diye geliyor. Beni de görünce teşekkür ediyorlar, bu yaşta bu işi yapabilmem onlar için mucize gibi bir şey."

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel

Mustafa Coşkun Seydişehir konya

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Defter'e düştüğü çarpıcı mesaj

 Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin'in ağabeyi kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.