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70 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Muhammet'ten kurtarma ekibine: Abi üstümüz çok kötü kokuyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişi 70 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan yaralı olarak sağ çıkarılan 15 yaşındaki Muhammet Ali'nin "Abi üstümüz çok kötü kokuyor" demesi yürekleri sızlattı.

10 ilimizde yıkıma neden olan depremler sonrası enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ekipler 70 saatin ardından 3 kişilik aileye sağ olarak ulaşmayı başardı.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Elbistan Kümbet Mahallesi'nde yapılan çalışmada depremden 70 saat sonra 50 yaşındaki İbrahim Ali, 22 yaşındaki Ahmet Ali ve 15 Yaşındaki Muhammet Ali enkazdan çıkarıldı.

70 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Muhammet'ten kurtarma ekinine: Abi üstümüz çok kötü kokuyor

"ÜSTÜMÜZ ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

Enkazdan yaralı olarak sağ çıkarılan 15 yaşındaki Muhammet Ali'nin "Abi üstümüz çok kötü kokuyor" demesi yürekleri sızlattı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Çok şükür enkaz altından 3 vatandaşımız daha kurtuldu. Ekiplerimizin başladığı kurtarma çalışması hepsinin de sağ salim kurtarılmasıyla tamamlandı" dedi.

70 saat sonra enkazdan çıkarılan 15 yaşındaki Muhammet'ten kurtarma ekinine: Abi üstümüz çok kötü kokuyor

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Muhammet Ali Elbistan Güncel Haberler

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