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7. Kültepe Toplantısı 11 ülkeden 49 bilim insanını ağırladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Kültepe Toplantısı, 11 ülkeden 49 bilim insanının katılımıyla 4 gün süren bilimsel oturumlarla tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Kültepe Toplantısı, 11 ülkeden 49 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin kültürel mirasını dünya gündemine taşımayı sürdüren organizasyonun açılışı, ulusal ve uluslararası alandan çok sayıda bilim insanı ile protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

İki yılda bir düzenlenen ve Kültepe-Kaniş ile çevresindeki bölgelerde yürütülen bilimsel çalışmalara uluslararası katkıyı artırmayı amaçlayan toplantı, 4 gün boyunca bilimsel oturumlara ev sahipliği yaptı.

Kültepe-Kaniş Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Prof. Dr. Cccile Michel, Prof. Dr. Luca Peyronel ve Doç. Dr. Elif Genç'in yer aldığı organizasyon komitesi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, arkeologlar Prof. Dr. Marcella Frangipane ile Dr. Jan Gerrit Dercksen konferans verdi.

Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Hollanda ve ABD'den 49 bilim insanının katıldığı toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şube Müdürü Nihal Metin ile Erciyes Üniversitesi'nin kurucu eski rektörlerinden Prof. Dr. Mehmet Şahin konuşma yaptı.

Programa, Hacılar Kaymakamı Cüneyt Caner, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun ve beraberindeki heyet ile Kayseri ve çevre illerde kazı çalışmalarını yürüten arkeoloji ekipleri katıldı.

Kaynak: AA
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