Siirt'te devrilen otomobilde LPG tankının patlaması sonucu anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti. Son yolculuklarına uğurlanan anne ve çocuklarının uzuvları için 7. bir mezar açılırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada yanarak ölen anne ve 5 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı! 7. bir mezara da uzuvlar defnedildi

Siirt'te meydana gelen kazada devrilen aracın LGP tankı patladı. Kazada araçtaki anne ve 5 çocuğu yaşamını yitirdi. Bugün anne ve evlatları yan yana defnedilirken, kime ait olduğu belli olmayan bazı uzuv parçaları kazılan 7'inci bir mezara defnedildi. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonucun ardından uzuvlar, ait oldukları kişinin mezarı açılarak tekrar defnedilecek.

ANNE VE 5 ÇOCUĞU YANARAK CAN VERDİ

Siirt'in dün akşam saatlerinde Kurtalan ilçesinde köy yolunda kontrolden çıkan LPG'li otomobil devrildi. LPG tankının patlaması sonucu otomobilde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti. Sürücü baba ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"7. MEZARLIKTA UZUVLARI VAR"

Anne ve 5 çocuğu için mezrada taziye kurulurken, kazada hayatını kaybeden Aynur Yaşar'ın kuzeni Ahmet Ekinci (57) ailenin gündelik işlerde çalıştığını belirterek, "Ekonomik durumları kötüydü. Günlük yevmiye ile çalışıyorlardı. İddiaya göre rampa yüzünden şarampole yuvarlandı. Görgü şahitlerine göre araba şarampole yuvarlanınca yanmaya başlıyor, sonra şoför arabadan çıkıyor. Bunu uzaklaştırdıktan sonra araba patlıyor. 7'nci mezarlıkta da uzuv parçaları var" dedi.

YANGIN, ELEKTRİK AKSAMINDAN KAYNAKLI ÇIKMIŞ

Kazanın yaşandığı Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasına ait yol jandarma tarafından trafiğe kapatıldı. Kaza yerinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, itfaiye ve jandarmadan oluşan heyet otomobilde ve yol üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yapılan ilk incelemede otomobilin kazanın ardından ön kısımdan alev aldığı ve elektrik aksamından kaynaklı yangının çıktığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.