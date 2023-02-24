7 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförüne 152 yıl 11 ay hapis

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin çarptığı minibüsteki 7 kişinin ölümüne ilişkin davada minibüs şoförü Bilal Küllü (52), toplam 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule- Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı ve fabrika işçilerinin taşındığı minibüse çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Minibüs şoförü Küllü'nün tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

Kazada kız kardeşi Suzan ve eniştesi Halil Aksoy'u kaybeden Semra Çiçek, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "3 tane yetimim, öksüzüm var. Adalet yerini buldu, sadece bu. Çünkü 1 günde onları anasız, babasız, nefessiz bıraktı. Başka diyeceğim bir şey yok" diye konuştu.