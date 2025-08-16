7 İl'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin, Diyarbakır, Adıyaman, Afyonkarahisar, Karaman, Çanakkale ve İzmir'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Kocaeli Karamürsel'deki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 7 ildeki yangınların tamamen, Kocaeli Karamürsel'deki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara, kara ve havadan yapılan yoğun müdahalelerin sonucunda; Mersin Anamur, Mersin Silifke, Diyarbakır Lice, Adıyaman Besni, Afyonkarahisar Bolvadin, Karaman Ermenek, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Urla yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Kocaeli Karamürsel yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

