7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına yardım eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Valisi Hulusi Şahin’den “Temelli Caddesi’nde Aslanlar Sitesi var. İki blokta sesler de geliyor, hiç kimse yok. AFAD gelmez mi? Sesleri duyuyorum” diyerek yardım istedi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına yardım eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Valisi Hulusi Şahin'den "Temelli Caddesi'nde Aslanlar Sitesi var. İki blokta seslerde geliyor, hiç kimse yok. AFAD gelmez mi? Sesleri duyuyorum" diyerek yardım istedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saatlerinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, birçok çevre ilde hissedildi. Sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından AFAD'ın şiddetini 7,6 olarak açıkladığı yeni deprem, Malatya'da yine pek çok binanın hasar görmesine neden oldu.

AĞBABA, MALATYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN'DEN YARDIM İSTEDİ

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına yardım eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Valisi Hulusi Şahin'den, "Temelli Caddesi'nde Aslanlar Sitesi var. İki blokta seslerde geliyor, hiç kimse yok. AFAD gelmez mi? Sesleri duyuyorum" diyerek yardım talebinde bulundu.

Enkazın altında kızının kaldığını söyleyen bir depremzede Ağbaba'dan "Baba ben iyiyim, beni kurtarın diyor" sözleriyle yardım istedi.

"BİR TANE BALTAYLA BİR KESER VERDİLER 'DEVLETİN İMKANI SADECE BU' DEDİLER, BIRAKIP GİTTİLER"

Gece 4'ten beri yetkililerinin olmadığını söyleyen bir diğer depremzede, "Donarak ölecek bu insanlar, depremden ölmeyecekler, donarak ölecekler. Kendi ülkemizde sefil durumdayız. Bir tane baltayla bir keser verdiler 'devletin imkanı sadece bu' dediler bırakıp gittiler."