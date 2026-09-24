64 yaşındaki Kırklareli itfaiye eri Yavuz, 41 yıldır ilk günkü heyecanla çalışıyor

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Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 41 yıldır hizmet veren 64 yaşındaki itfaiye eri Şenol Yavuz, mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor.

Belediyenin 1986 yılında açtığı memur alımı sınavını kazanarak itfaiye teşkilatında göreve başlayan Yavuz, yarım asra yaklaşan meslek hayatında çok sayıda yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonunda görev aldı.

Alevlerin ve dumanların arasında geçen yıllara rağmen meslek sevgisini kaybetmeyen Yavuz, genç meslektaşlarıyla birlikte ihbarlara hazırlanıyor, kimi zaman yangına, kimi zaman trafik kazasına, kimi zaman da mahsur kalan hayvanların kurtarılmasına koşuyor.

Can ve mal kayıplarının önlenmesi için gece gündüz demeden çalışan Yavuz, tecrübesini genç itfaiyecilere de aktarıyor.

"Mesleğimiz gurur duyulacak bir meslek"

Yavuz, AA muhabirine, mesleğini her zaman severek yaptığını, itfaiyeci olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Göreve başladığı ilk günkü heyecanını koruduğunu belirten Yavuz, "1986 yılında belediyeye memur alımı için sınava girdim, daha sonra itfaiye eri olarak göreve başladım. Şu an 41'inci senemdeyim." dedi.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda insanın hayatına dokunduğunu anlatan Yavuz, özellikle kazalarda kurtardıkları vatandaşların daha sonra kendilerine dua etmesinin büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Teknolojinin gelişmesiyle itfaiyecilikte kullanılan araç ve ekipmanların da önemli ölçüde yenilendiğini aktaran Yavuz, mesleğe başladığında yalnızca 2 araçla yangınlara müdahale ettiklerini söyledi.

Bugün teşkilatın çok daha güçlü imkanlara sahip olduğunu belirten Yavuz, "Şimdi her şey yenilendi. Son güne kadar çalışacağım. Mesleğimiz gurur duyulacak bir meslek." diye konuştu.

Emekliliğinin yaklaşması nedeniyle mesleğinden ve çalışma arkadaşlarından ayrılacak olmanın hüznünü yaşadığını dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Her fırsatta onları ziyaret edeceğim. Onlara güzel bir meslek bıraktık. Biz çoluk çocuğumuzdan daha fazla Kırklareli İtfaiyesi'nde nöbet tuttuk. Çoluk çocuğumdan daha fazla burada arkadaşlarımızla kaldık. Bu mesleğin benim için anlamı büyük. Çoluğumuzu çocuğumuzu okuttuk, evlendirdik. Gurur duyulacak bir meslek."

"Birisini hayata döndürmek en büyük mutluluk"

Gençlere itfaiyecilik mesleğini tavsiye eden Yavuz, yıllar içinde edindiği bilgi ve tecrübeleri meslektaşlarına aktarmaya çalıştığını söyledi.

İtfaiyeciliğin kendisine hiçbir zaman zor gelmediğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bana mesleğim hiçbir zaman zor gelmez. Ben buradan başka bir yerde çalışmaya gitsem buradaki randımanı orada veremem. Sisteme alışmışım. Kedi, köpek, yılan kurtarıyorsun, onlar da bir can. Gidiyorsun bir ot yangınına, bir toprağı kurtarsan onun mutluluğu sana yetiyor. Bugüne kadar hayvan da kurtardık, insan da. Sudan insan da çıkarttık. Birisini hayata döndürmek en büyük mutluluk."

Kaynak: AA