63 yıl önce şehit olan babası için 7 isimsiz mezarda DNA testi talebinde bulundu

ÇANKIRI'nın Korgun ilçesinden vatani görevini yapmak üzere geldiği Erzurum'da, 11 Mayıs 1962'de geçirdiği trafik kazasında 6 arkadaşı ile birlikte şehit olan Eyüp Örencik 'in mezarı bulundu. Babasının Pasinler ilçesindeki Ali Çavuş Şehitliği'ne defnedildiğini fakat mezar taşlarının isimsiz olduğunu, babasının mezarının belirlenmesi için DNA testi yapılması gerektiğini belirten şehit Örencik 'in oğlu Bekir Örencik (62), "Babamın mezarını ziyaret etmek ve başında dua etmek istiyorum" dedi.

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyünde yaşayan Eyüp Örencik, evlendikten kısa bir süre sonra vatani görevini yapmak üzere Erzurum'a geldi. Pasinler ilçesindeki 7'nci Mekanize Tugay Komutanlığı 9'uncu Tabur 3'üncü Bölükte ulaştırma er olarak askerlik yapan Eyüp Örencik, 11 Mayıs 1962 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu 6 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Örencik ve 6 arkadaşının cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi. Acı haberin ulaştığı Korgun ilçesine bağlı Maruf köyünde yaşayan ailesi, imkansızlıklar nedeniyle cenazeyi memleketlerine götüremedi. Eyüp Örencik askerdeyken dünyaya gelen oğlu Bekir Örencik (62), yıllar sonra babasının mezarını bulup, Maruf köyüne götürmek için araştırmaya başladı. Yıllar süren aramalarından bir sonuç alamayan Örencik'e, Çankırılı bisiklet sporcusu Okan Sütçüoğlu, destek oldu.

İSİMSİZ MEZARLAR

Sütçüoğlu, Erzurum'da DHA'nın 'Şehitlerin Emanetçisi' başlığıyla haberini yaptığı şehit ailelerinin sorunlarıyla yakından ilgilenen Merve Tekin'e ulaştı. Sütçüoğlu'nun bilgi verdiği Tekin, Eyüp Örencik'in mezarını bulmak için araştırmalara başladı. 1962 yılında kazaları araştıran Tekin, Pasinler ilçesinde 7 askerin hayatını kaybettiği kazayı tespit etti. Tekin, görüştüğü Pasinler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hanifi Eldek'ten Ali Çavuş Şehitliği'nde 7 isimsiz mezar olduğunu söylemesi ile bölgeye gitti. Muhtar Hanifi Eldek ve Pasinler Belediyesi Mezarlıklar Sorumlusu Yusuf Aydın, Tekin'e şehitlikteki 7 mezarda yatanların kazada olan askerler olduğunu söyledi.

'KİMLİK TESPİTİ İÇİN DNA İNCELEMESİ YAPILMALI'

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hanifi Eldek, Ali Çavuş Şehitliği'ndeki 7 mezarın 1962 yılındaki kazada hayatını kaybeden askerlerin yattığını söyledi. Mezarların üzerinde isimlerin yazılı olmadığını kaydeden Eldek, kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılması gerektiğini söyledi. Eldek, "İnşallah çabalarımız sonuç verecek ve ailelerine kavuşacaklar. En azından mezarlarda kimin olduğu belli olacak" dedi. Pasinler Belediyesi Mezarlıklar Sorumlusu Yusuf Aydın ise mezarların kazada ölen askerlere ait olduğunu belirtti. Ali Çavuş Şehitliği'ndeki 7 mezarda yatan şehitlerle ilgili 2-3 kişinin daha geldiğini söyleyen Aydın, "Mezarlarda isim olmadığı için gelenler de geri döndü. Mezar taşları isimsiz olduğu için hangi mezarda kim yatıyor; bilemiyoruz" diye konuştu.

'ŞEHİT ASKERİN AİLESİNE DE BİLGİ VERDİK'

Merve Tekin ise kaza sonrası o dönemin şartları gereği ailenin cenazeye gelemediğini söyledi. Örencik ailesinin kayıp olan şehidin mezarını bulmak için uzun zaman araştırma yaptığını anlatan Merve Tekin, şunları söyledi: "Bana ulaşıp yardım istemelerinden sonra o tarihte meydana gelen önemli olayları arşivlerde inceledim. Yaptığım araştırmada 7 askerin hayatını kaybettiği kazanın, Pasinler ilçesinde olduğunu gördüm. Burada Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hanifi Eldek ile görüştüğümde bunu doğruladı ve Ali Çavuş Mezarlığı'nda yattıklarını söyledi. Yaptığımız araştırmalar sonucunda kazada vefat eden askerlerin şehitlikte yatanlar olduğunu belirledik. Konuyla ilgili şehit askerin ailesine de bilgi verdik. Ancak mezar taşlarında isim olmadığı için DNA testi yapılması gerekiyor."

'OĞLU, BABASINI HİÇ GÖRMEMİŞ'

Ailenin Eyüp Örencik'in naaşını Çankırı'ya götürmek istediğini kaydeden Merve Tekin, "62 yaşındaki oğlu Bekir, babasını hiç görmemiş. En azından kabri başında dua edebilmek için cenazesini köye götürmek istediklerini söylüyor. Biz şimdi mezarları bulduk. Yöneticilerimiz de yardımcı olur DNA incelemesi yaptırırlarsa en azından diğerlerinin de kimlikleri belirlenir. Örencik ailesi de 63 yıldır kayıp olarak bildikleri şehidin naaşına da kavuşurlar" diye konuştu.

DNA TESPİTİ İÇİN ERZURUM'A GELECEKLER

Babasının mezarının Erzurum'da bulunmasına sevindiğini belirten Bekir Örencik, kimlik belirlenmesi durumunda cenazeyi memleketi Korgun ilçesine bağlı Maruf köyüne götürmek istediklerini söyledi. Bekir Örencik, "Babamın mezarını ziyaret etmek ve başında dua etmek istiyorum" dedi. Bu arada Örencik ailesinin önümüzdeki günlerde Erzurum'a gelerek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na DNA tespiti için müracaat edecekleri öğrenildi.