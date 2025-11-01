62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Son Yarışma Filmleri Gösterildi

(ANTALYA)- 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde son yarışma filmleri de seyirciyle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonlarındaki gösterimlerin ardından film ekipleri, seyircilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanında sona yaklaşılırken festival perdesine; iki Ulusal Uzun Metraj, bir Uluslararası Uzun Metraj, bir de Ulusal Belgesel yarışmacısı film yansıdı. Yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği "Parçalı Yıllar", günün ilk Ulusal Yarışma filmiydi. AKM Aspendos Salonu'ndaki gösterimin ardından yönetmen Hasan Tolga Pulat, görüntü yönetmeni Serdar Ünlütürk, oyuncular Yetkin Dikinciler ve Levent Özdilek söyleşiye katıldı.

"Parçalı Yıllar" beğeniyle karşılandı

Türkiye'nin siyasi olarak da belirsizliğe ve askeri darbeye sürüklendiği, Türk sinemasınınsa tamamen bitmesiyle sonuçlanan süreçte sinema salonlarını kaplayan ve "araya parça giren" filmler olarak bilinen erotik film dönemini ele alan "Parçalı Yıllar" beğeniyle karşılandı. Günün diğer Ulusal Yarışma filmi "En Güzel Cenaze Şarkıları" oldu. Filmin ardından gerçekleştirilen söyleşiye; yönetmen Ziya Demirel ile oyuncular Esra Dermancıoğlu, Halil Babür, Gözde Mutluer, Hidayet Tili, Nalan Kuruçim, Çağdaş Ekin Şişman, Ayça Damgacı ve Özer Keçeci katıldı.

"Her bir bölüm için doğaçlama sahneler yazdık"

Yönetmen Ziya Demirel, pek çok farklı öyküden kurulu filmin anlatım biçiminin ortaya çıkışını, "Kimlik dolandırıcılığı ve uzaktan hiç görmediği birine duyulan hisler ve yastan sonra çıkan bir merak gibi içeriklerden etkilenmiştim. Bu içerikle ilgili haberler de duyuyordum. Bir yanda da kendi içinde ama ilerledikçe birleşen öyküler... Yusuf Tan Demirel ile altı cümle yazdım ve her bir bölüm için doğaçlama sahneler yazdık. Sanki seyircinin bir sahneye atıldığı, kimin kim olduğunu anlamadığı, geç kaldığını düşündüğü bir içerik hayal ettik" sözleriyle anlattı.

"Bana göre Lina'nın yolculuğu, içten gelen bir yolculuk"

Sanatçı Lina'nın yaşadığı içsel dönüşümleri kendine özgü bir sinema diliyle anlatan "The Currents" ise günün Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmiydi. Gösterimin ardından başrol oyuncusu Isabel Aime Gonzalez Sola, seyircilerin sorularını cevapladı. Sola, yönetmen Milagros Mumenthaler ile çalışmaları hakkında, "Vizyonu olan ve detaylara çok önem veren bir yönetmen. Bu vizyon ile filmimiz çok özenle gelişti" dedi. Karakteri kendisinin nasıl oluşturduğunu anlatan Sola, "Senaryoyu ilk okuduğumda, yönetmen tarafından tam bir karakter analizi olmadığı için, oyunculara bırakılan bir düşünce oldu. Bana göre Lina'nın yolculuğu, içten gelen bir yolculuk. Zor olan da içsel yolculuğun dışa aktarımı, içerideki o fırtınayı dışarıya aktarmak. Lina içten içe bir şeylerden kaçmaya çalışıyor ama aynı zamanda kaçamayacağını da kabullenerek yolculuğuna devam ediyor" diye konuştu.

Altın Portakal yarışındaki son film, Belgesel Yarışma filmlerinden "Keçi 501" oldu. Doğu Karadeniz yaylalarında, 500 keçinin arasında 501'inci keçi olan Cengiz Taşçı'nın peşine düşen filmin yönetmeni Evrim Çervatoğlu ve görüntü yönetmeni Reşat Okan Candem, gösterimden sonra seyircileriyle buluştu.