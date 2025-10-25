62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreniyle kapılarını açtı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın, asırlar boyunca yalnızca denizin, güneşin ve doğanın değil, aynı zamanda sanatın, düşüncenin ve yaratıcılığın kenti olduğunu söyledi.

Altın Portakal'ın sanatıyla nefes alan, düşüncesiyle üreten, duygusuyla çoğalan bu şehrin yaşam kültürü haline geldiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Altın Portakal yalnızca bir festival değildir. Türkiye'nin belleği, halkın hafızasıdır. 1964'ten bu yana sanatı halkla, halkı sanatla buluşturmanın adıdır. Her sahnesinde emeğin, her alkışında alın terinin sesi vardır. Bugün bu salonda yalnızca bir festivalin değil, bir inancın, bir emeğin, bir yolculuğun da başlangıcındayız. Birlikte izleyeceğimiz her film, bizi birbirimize biraz daha yaklaştıracak, farklı hikayelerde ortak duyguları hep birlikte bulacağız."

Jüri Başkanı yönetmen Ömer Vargı da festivalin güzel geçmesi temennisinde bulundu.

"Onur Ödülü" ve "Başarı Ödülü" sahiplerini buldu

Törende, Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e "Onur Ödülü", senarist-yazar Feride Çiçekoğlu'na "Emek Ödülü" ve oyuncular Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya "Başarı Ödülü" verildi. Senarist-yönetmen Cansu Baydar da "Genç Sinemacı Başarı Ödülü"nü aldı.

Onur ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ???????Büşra Özdemir'den alan oyuncu Settar Tanrıöğen, festivalde bir filmi olmamasına rağmen kendisini ödüle layık görüp çağırdıkları için festival ekibine teşekkür etti.

Onur ödülünü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan alan oyuncu Serap Aksoy ise uzun zamandır yasaklı oyuncular listesinde yer aldığını öne sürerek, böyle bir ödülle hatırlanmış olmaktan dolayı duygulandığını belirtti.

Başarı ödülünü oyuncu Mehmet Kurtuluş'tan alan oyuncu Merve Dizdar da 2022 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü aldığını hatırlatarak, o zaman da kendisini en çok heyecanlandıran şeylerden birinin Antalya'nın seyircisi olduğunu belirtti.

Festivali güzelleştiren şeyin birlikte olmak ve Antalya'nın seyircisi olduğunu vurgulayan Dizdar, "Yaptığım şeyi yani iyi yapmaya, yaptığımı düşündüğüm şeyi yapmaya devam etmek istiyorum. Çok güzel bir hafta diliyorum. Biraz dünyadan uzak, biraz her şeyden uzak. Sadece birlikte olduğunuz, oyunculuk konuştuğunuz, hikayeleri konuştuğunuz harika bir hafta geçirmenizi diliyorum." dedi.

"Gazze'de çocukların üzerine karanlık düşüyor"

Emek ödülünü Sinema Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Galip Görür'den alan oyuncu senarist-yazar Feride Çiçekoğlu ise daha önce Altın Portakal'da iki kere senarist olarak ödül aldığını anımsattı.

Sinema Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Galip Görür ise sinemanın ışığının olduğu yerde umut ve yaşamın var olduğuna işaret ederek, "Ama bugün Gazze'de çocukların üzerine karanlık düşüyor. Yaşamı öldürüyorlar. Bunun farkında olan bir sinemacılar olalım." dedi.

Jüri Başkanı yönetmen Ömer Vargı, senarist-yönetmen Cansu Baydar'a "Genç Sinemacı Başarı Ödülü"nü takdim etti.

Başarı ödülüne layık görülen oyuncu Selahattin Paşalı ise gönderdiği video mesajı ile festival ekibine teşekkür etti.

Törende, festivalin tanıtımı ile hayatını kaybeden sinema emekçilerini anlatan filmler gösterildi.