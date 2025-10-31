62'nci Altın Portakal Film Festivali'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

(ANTALYA) - 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çok özel iki galayla "Cumhuriyete Giden Yol" ve "Ferhangi Bir Yaşam" belgeselleriyle kutladı.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cumhuriyet Bayramı'nda takipçilerine iki gala sundu. Samsun'dan İzmir'e, Cumhuriyet'in kuruluşunun izini süren "Cumhuriyete Giden Yol", Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda seyirci karşısına çıkarken, Cumhuriyet döneminin en yetkin sanatçılarından Ferhan Şensoy'u konu alan "Ferhangi Bir Yaşam", AKM Aspendos Salonu'nda seyirciyle buluştu.

"Cumhuriyete giden yol" belgesesi izlendi

Gösterimin ardından soruları cevaplayan, "Cumhuriyete Giden Yol" belgeselinin yönetmeni Hacı Mehmet Duranoğlu; çalışmanın, Kocaeli Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıldönümü için hazırlandığını söyledi. Gösterimin ardından belgesel ekibi soruları cevapladı. Herkesin erişebilmesi için belgeselin, Kocaeli Üniversitesi web sayfasına yüklendiğini dile getiren yönetmen Duranoğlu, yakında da Atatürk'ün kitaplarla ilişkisi üzerine yeni bir belgeselin çekimlerine başlayacaklarını duyurdu.

"Ferhangi Bir Yaşam" belgeseli seyirciyle buluştu

Altın Portakal'da günün çok özel diğer galası, AKM Aspendos Salonu'ndaki "Ferhangi Bir Yaşam"dı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü bir geleneğin, 'Dümbüllü kavuğu'nun da emanetçisi olmuş, usta tiyatrocu ve yazar Ferhan Şensoy'u, bilinmeyen yönleriyle beyazperdeye taşıyan belgeselin gösteriminden sonra yönetmen Selçuk Metin ile Şensoy'un aile üyeleri; Derya Şensoy, Ferhan Şensoy ve Elif Durdu Şensoy, seyircilerin sorularını cevapladı. Yönetmen Selçuk Metin, belgeselin gösterim programını, Ferhan Şensoy'un, Ses Tiyatrosu'nu kurduğu süreçteki gibi bir turne programı olarak planladıklarını belirtti.

Söyleşide ilk söz alan Derya Şensoy, "Babamın çok zengin bir arşivi varmış, biz de bunu bu süreçte keşfettik ve hiç değilse bir kısmını, onun özellikle genç kuşakla tanışabileceği bir belge niteliğinde tarihe bıraktığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. Elif Durdu Şensoy ise duygularını, "Bu belgeseli izlemek duygusal açıdan zorlayıcı olabiliyor bizler için" diye konuştu.