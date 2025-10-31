Haberler

62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Sinema Sektörünün Sorunları Konuşuldu

Bu yıl gerçekleştirilen 62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde usta yönetmen Şerif Gören anılırken, çocuk bakış açısıyla belgesel yapma ve sinema sektöründeki emek sorunları üzerine paneller düzenlendi.

(ANTALYA)- Bu yıl da film gösterimlerinin yanı sıra düzenlenen panellerle sinema sektörüne katkı sunan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde usta yönetmen Şerif Gören anılırken, sektöre dair farklı konular da gündeme taşındı.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali; film gösterimlerinin, söyleşilerin ve pek çok etkinliğin yanı sıra gerçekleştirdiği panellerle sinema sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. Festivalde, restore edilmiş yeni kopyasıyla gösterilen "Amerikalı" filminin de yönetmeni Şerif Gören, "Usta: Şerif Gören" başlıklı panelle anıldı. Çocuklar hakkında, çocukların yönlendirmesiyle film çeken Alman yönetmen Susanne Kim, tecrübelerini paylaştı ve sinema sektörünün sendikal temsilcileri, sektördeki emek ve taciz sorunlarını ele aldı. "Amerikalı" filminin restore edilmiş kopyasının gösteriminin öncesinde gerçekleşen panele, akademisyenler Şükran Kuyucak Esen ve Ali Karadoğan, filmin yapımcısı Mine Vargı ve filmde Şener Şen'le başrolü paylaşan oyuncu Lale Mansur katıldı.

"Seyirciyi tekrar salona çekti"

Şükran Kuyucak Esen, Şerif Gören sinemasını, "Toplumsal gerçekçiydi. Kendisi, 'bir insan, hayattır; insanları anlatıyorum' diyordu. O yüzden de slogana kaçmadan sorunları anlatan, akıcı anlatımıyla kitlelere ulaşabilen bir yönetmendi. 70'li yıllarda televizyonun çıkışıyla krize giren, 1987'de Amerikan şirketlerine verilen izinle ölüme mahkum edilen Türk sinemasına seyirciyi, birazdan izleyeceğiniz 'Amerikalı' filmiyle tekrar salona çekti" sözleriyle anlattı.

Film yapma konusunda tecrübelerini paylaştı

Günün diğer paneli "Kids and Docs- Çocuk Bakış Açısıyla Belgesel Yapmak" oldu. Belgesel Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BSB) Yönetim Kurulu Başkanı Bahriye Kabadayı Bal'ın yönettiği panele Alman belgesel yönetmeni Susanne Kim konuk oldu. Çocuklarla ve tamamen çocukların yönlendirmesiyle çektiği "Benim Harikalar Odalarım" (Meine Wunderkammern) filmiyle tanınan Kim, şimdiye dek alışık olunanın aksine, pedogog ya da uzman desteği olmaksızın, çocuklarla organik bağ kurarak film yapma konusunda tecrübelerini paylaştı.

AKM Etkinlik Çadırı'ndaki "Sinemada Emek, Mücadele ve Dayanışmanın İzinde" başlıklı panele; Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN) Genel Başkanı Galip Görür, SİNE-SEN avukatı Derya Yaman, SİNE-SEN Yönetim Kurulu üyeleri Yeliz Vurgun ve Zeynep Çelik, Oyuncular Sendikası temsilcisi Cem Yiğit Üzümoğlu, akademisyen Suna Can Özbulduk ve Halkevleri Yönetim Kurulu üyesi Rüya Kurtuluş katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
