61. Antalya Altın Portakal Film Festivali İçin Hazırlıklar Tamamlanıyor

ANTALYA'da bu yıl 61'incisi düzenlenecek Altın Portakal Film Festivali'nin simgesi altın rengindeki 'Venüs' heykelleri, bakımları yapılarak kentin cadde ve kavşaklarını süslemeye başladı.

İlki 1964 yılında Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan ve geçen sene Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgesel filmiyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından iptal edilen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez sanatseverler ile buluşacak. 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivale sayılı günler kala hazırlıklar da son hızıyla sürüyor.

Festivalin simgesi olan ve festival dönemi şehrin farklı noktalarına dağıtılan Venüs heykelleri, Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından depodan çıkarılarak son bakımları tamamlandı. Boyaları yapılan, hasarlı yerleri onarılan 64 heykel, kentin farklı noktalarındaki cadde ve kavşaklarına yerleştirildi. Cadde ve kavşakları süsleyen elinde portakal tutan, altın rengindeki Venüs heykeli, görenlerin de ilgisini çekiyor.

Bu yıl 61'incisi düzenlenecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yarışacak.