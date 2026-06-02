Haberler

Eskişehir'de "Tazelenme Üniversitesi"nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Eskişehir'de 'Tazelenme Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Üniversitesi'nin 60 yaş ve üstü bireyler için açtığı 60+ Tazelenme Üniversitesi programında mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrenmenin yaşı olmadığını vurguladı.

Anadolu Üniversitesinin 60 yaş ve üstü bireyler için eğitim veren "Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi 60+ Tazelenme Üniversitesi" programında, mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Yunus Emre Yerleşkesi içindeki Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tanıtım filmi ve müzik dinletisiyle devam eden törende, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, farklı bir mezuniyet töreninde bulunduklarını söyledi.

Karşılarında üniversiteyi henüz yeni bitirmiş, akademik veya iş hayatlarının başında, gelecek kaygıları olan genç bir topluluğun olmadığını belirten Adıgüzel, "Ancak bugün burada, en az o gençler kadar yaşam, öğrenme ve tazelenme arzusu olan ruhları genç bir topluluk var. Biz buna kısaca 'tazelenme' diyoruz. Tazelenmeyi hedefleyen gerçekten ruhları genç, öğrenme aşkıyla dolu bir topluluğun mezuniyetinde bir araya geldik." diye konuştu.

Mezuniyet törenlerinde genellikle kariyer planlamalarından ve gençlerin gelecekte neler yapabileceğinden bahsedildiğine dikkati çeken Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bugün hayatın sırrını çözmüş, hayata, çocuklarına, çevresine ve dostlarına çok şey katmış bilge bir toplulukla karşı karşıyayız. Sizler öğrenme sıralarına geri dönerek aslında bize çok güçlü bir mesaj verdiniz. Öğrenmenin, yeni bir şey öğrenmenin yaşı yok. Bugün yaşıyorsak ve hayattaysak öğrenilecek çok şey var ve biz, öğrenmek için buradayız. Ayaktayız ve öğrenme aşkıyla dimdik, hocalarımızın, bize bir harf öğretecek kişinin peşindeyiz."

Anadolu Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci de 7 yıl önce "Torun da bakarım kariyer de yaparım." diyerek başlattıkları süreçte bugün 3'üncü mezunlarını vermelerinin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Mezun öğrenciler adına, sınıf temsilcisi mezun öğrenci Hakkı Güner de bir konuşma yaptı.

Akademisyenler, aileler ve diğer ilgililerin katıldığı tören, mezunlara belgelerinin verilmesinin ardından kep atılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti

Odunla vura vura katletti! Cani her yerde aranıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisi sudan ucuz! Trabzonspor, Cabral'ı kadrosuna kattı

4 yıllık sözleşme! Süper Lig devi günlerdir beklenen transferi bitirdi
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

İki bakandan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Dikkat çeken dosya detayı
Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş

Günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden sokağa fırlamış

CHP Sözcüsü Sarı: Mevcut durumda kurultay yapma şansı yok

Kılıçdaroğlu, Özel'in talebine kapıyı tamamen kapattı: Mümkün değil
Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti

Virüs sınırları aştı, 2 kıta birden alarma geçti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu

Ziyarete gittiği yerde, kulakların pasını sildi
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu

Çalışanlar habersiz gitti, hayat durdu! Tamamı iptal edildi