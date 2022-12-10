6 yaşındaki gelini vakıftaki diğer hocalar biliyor muydu? Ses kayıtlarında geçen ifadeler dikkat çekiyor

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında evlendirdiği iddiaları üzerine açılan davada dosyaya giren ses kayıtları gündem oldu. Kayıtlarda H.K.G.'nin "İnsanlar tahmin ediyordu" sözlerine, Kadir İstekli'nin "Aynı odada kalıyoruz. Bir erkeğin kız çocuğuyla aynı odada, aynı dairede hafızlık yaptırması... Yani medresede bilmeyen mi vardı" diye karşılık vermesi dikkat çekiyor.

Türkiye günlerdir, 6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüze uğradığını belirterek mahkemeye başvuran H.K.G.'yi konuşuyor. Kızın suç duyurusu sonrası savcılığın hazırladığı iddianamede ve dava dosyasına giren 4 saat 42 dakikalık ses kayıtları kan dondurdu. Peki bu durumdan ailenin dışında kimin haberi vardı? Vakıftaki diğer hocalar iddia edildiği gibi 6 yaşında evlilik skandalından haberdar mıydı?

"ODANI TEMİZLEYENLER DE KESİN ŞÜPHENİYORDU"

Ses kayıtlarında Kadir İstekli, H.K.G'ye 8 yaşında buluğ çağını geçtiğini söylüyor ve aralarında şöyle bir konuşma geçiyor;

H.K.G: 2004'de nikahımız kıyıldı.

Kadir İstekli: 2010 yılında, 2009 yılında o hep zaten piyasaya çıktı yani. (...) hocaların hepsi biliyordu.

H.K.G: Yani hem insanlar tahmin ediyordu.

Kadir İstekli: Tabi ben hem hafızlık yaptırıyorum. Yaşın büyük. Buluğ çağını ermişsen de 8 yaşını geçmiş. Yani neyin fetvası var. Aynı odada kalıyoruz. Bir erkeğin kız çocuğuyla aynı odada, aynı dairede hafızlık yaptırması... Yani medresede bilmeyen mi vardı yani.

H.K.G: Odanı temizleyenler de zaten kesin şüpheleniyorlardır. Çünkü bana aldığın hediyeler vardı orda. Altın bilekliğim falan duruyordu.

Kadir İstekli: Yani makul bir şey değil mi? Mümkün mü yani bilmemeleri.