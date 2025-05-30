6. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu Van YYÜ'de Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaşayan Diller Enstitüsünce düzenlenen "6. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu" başladı.

Van YYÜ Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde "Abdurrahim Rahmi Zapsu ve Mirası" temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma İngiltere, İsviçre, İran ve Irak'taki 16 üniversiteden 54 akademisyen katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun kültürel mirasının akademik bir zeminde ele alınmasının üniversite adına gurur verici olduğunu söyledi.

Sempozyumla değerli mirası genç nesillere anlatmaya çalıştıklarını belirten Şevli, "Üniversiteler sadece bilgi üreten değil, aynı zamanda toplumun kültürel belleğini diri tutan kurumlardır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu coğrafyanın köklü bilgi birikiminden besleniyor, evrensel değerlere katkı sunan bir bilim merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Bu tür akademik etkinliklerin kültürel zenginliğimizin evrensel ölçekte ele alınmasını sağlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun hayatının yalnızca edebi yönleriyle değil, tarihi ve entelektüel duruşuyla da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Orhan, şunları kaydetti:

"Zapsu, Necip Fazıl ve Bediüzzaman gibi fikir insanlarıyla aynı dönemde yaşamış, ahlaki duruşu ve çok dilli donanımıyla döneminin entelektüel haritasına yön vermiş bir şahsiyettir. Esaret altında geçirdiği yıllarda bile öğrenmeye ve öğretmeye devam etmiş bir ilim yolcusudur. Cumhurbaşkanının talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 2010'dan bu yana Türk ve Kürt edebiyatına dair klasik eserleri basılıyor. Bu çerçevede 17 eser de yayınlandı."

Van YYÜ Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdulhadi Timurtaş ise "Bu kıymetli şahsiyetin mirasını bilim dünyasına taşımak, kültürel derinliğini keşfetmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz artık bilimsel kongrelerle Türk akademisinin kalbinin attığı merkezlerden biridir." diye konuştu.

Abdurrahim Rahmi Zapsu'nun torunu Hasan Cuneyd Zapsu, "Dedem insan sevgisiyle, özgür düşünceyle hareket eden bir şahsiyetti. Türk ve Kürt kültürlerinin birleşim noktasında yer aldı. Bu sempozyum, onun hakkında yapılan ilk kapsamlı çalışma olması bakımından çok kıymetli. Gençlerin bu mirası tanımasını çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.