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6 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandı

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İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da düzenlenen "Kafes-30" operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından haklarında Interpol kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahsın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

"HEPSİNİ TEK TEK KAFESE KOYACAĞIZ"

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tekkafesin içine koyacağız.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla; İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülteni çıkarılan 10 şahsa düzenlenen

"KAFES-30"Operasyonları kapsamında;

  • İsviçre'de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU,
  • İran'da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GHASEMI,
  • İran'da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid ALAGHI,
  • İran'da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza FAKHR ATTAR,
  • İran'da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris MORADI,
  • Güney Kore'de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae YONG SUNG,
  • Suriye'de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali ABOUYEG,
  • Çin'de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın AN,
  • Özbekistan'da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza UMAROVA ve
  • Özbekistan'da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda ULMASOVA yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Cengizhan Çakmaz:

İpini koparan da bize geliyor

Yanıtla1140
albatros :

mesele onları yakalamak değil. mesele ülkeye sokmamak...

Yanıtla5126
BUĞRA EMRECİKSİN:

Türkiye'yi kepaze etmişler. Arkadaşlar Mozambik'e bile elinizi, kolunuzu sallayarak gidemezsiniz peki bütün kriminaller Türkiye Cumhuriyetine nasıl bu kadar rahat giriyor.?

Yanıtla296
Ozzy Bjk:

Bu ne arkadaş yol geçen hanına dönmüş. Hayırdır nasıl oluyor bu iş??

Yanıtla286
Salih Isık:

onları içimize sokmadan önce mi düşünsek, daha iyi olurdu acaba bilemedim?

Yanıtla044
ilhan:

Keşke bütün bakanlar böyle görevine sahip çıksa.

Yanıtla10
Murat Vatansever:

Halkımızın huzurunu kaçıran uluslar arası suç örgütleri ülkeye nasıl giriyor? diye sormak gerek. bugün bir işe girerken bile sabıka kaydı istenirken, bu adamlar ülkemize girerken ne yapılıyor? ya da ney yapılmıyor?

Yanıtla00
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