Şevval Ece, Babasının Sözüne Sadık Kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evlerinin yıkılması sonucu babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer, geçen yıl Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alarak istediği liseye yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Malatya'daki evlerinin yıkılması sonucu babası Mesut Kılınçer'i kaybeden 15 yaşındaki Şevval Ece Kılınçer, depremin ardından annesi ve erkek kardeşiyle Elazığ'a yerleşti.

Eğitimine Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokulda devam eden Kılınçer, yaşadığı zorlu sürece rağmen eğitim hedefinden vazgeçmedi.

Babasına hayattayken verdiği sözü tutmak için yoğun bir çalışma süreci geçiren Kılınçer, annesinin desteğiyle hazırlandığı LGS sınavında tam puan almayı başardı.

Sınav sürecinde kendini rahatlatmak için piyano çalan Kılınçer, ud ve kemanla da ilgilendi.

Elde ettiği başarıyla Baykar Fen Lisesi'ne yerleşen Kılınçer, babasına verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

"Babam LGS sınavında birinci olacağıma inanıyordu"

Şevval Ece Kılınçer, AA muhabirine, babasına verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Depremden sonra büyük zorluklar yaşadıklarını ifade eden Kılınçer, şunları kaydetti:

"Babam LGS sınavında birinci olacağıma inanıyordu. Ona küçük yaşta bu yönde söz vermiştim. Geçen yıl çalışmalarımın karşılığında sınavda tam puan aldım. Sözümü tuttuğum için belki biraz vicdanımı rahatlattım. Sınavda beni motive eden en önemli şey babama verdiğim sözdü. Bu sözü tutabilmiş olmak ve babamı hayal kırıklığına uğratmamak benim için çok değerliydi."

Elazığ'a taşındıktan sonra annesinin kendisine büyük destek verdiğini anlatan Kılınçer, derslerde konuları tam anlamıyla kavramaya ve yoğun soru pratiği yapmaya odaklandığını anımsattı.

Hayallerini adım adım gerçekleştirdiğini dile getiren Kılınçer, şöyle konuştu:

"Babamı gururlandırdım ve bunun sonucunda da Baykar Fen Lisesi'ni tercih ettim. Baykar'ın ülkemiz için yaptığı hizmetler her zaman beni büyülemiştir. Aynı zamanda ben de Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam ediyorum. Okulumda havacılık ve uzay programında yer alıyorum. Ülkemi gururlandırmak, ülkeme katkı sağlamak istiyorum. Bir yandan yasımızı yaşarken bir yandan da çok gururluyum. Babamı onurlandırdığım için çok mutluyum."

Küçük yaşlarda ailesinin desteğiyle gittiği kurslarda piyano öğrendiğini anlatan Kılınçer, piyano çaldığı zaman rahatladığını dile getirdi.

Ud ve kemanla ilgilendiğini anlatan Kılınçer, müziğin de başarısında belirleyici olduğunu sözlerine ekledi.

"Ece'nin çalışmaları bize yeniden bir yaşam alanı oluşturdu"

Anne Beyhan Kılınçer de kızının zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, depremzede çocukların yaşadıkları acılara rağmen elde ettikleri başarıların umut verici olduğunu söyledi.

Kızının babasına verdiği sözü tutmasından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Kılınçer, "Ece'nin başarısıyla gururlandık. Ece'nin çalışmaları bize yeniden bir yaşam alanı oluşturdu. Depremde mağdur olan çocuklar ve aileler yeniden yaşama sevincine kavuşabilmesi, hayata tutunabilmesi için böyle başarılara ihtiyaçları var. Depremde tüm Türkiye birlik olmuştu. Bunları hiç kimse unutamaz. Milletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.