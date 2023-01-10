6'lı masanın adayı kim olacak? Akşener ve Yavaş'ı veto eden HDP, bir isme yeşil ışık yaktı

6'lı masanın adayı olarak ismi ön plana çıkan Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e kapıları kapatan HDP, 6'lı masadan bir ismin adaylığına yeşil ışık yaktı. "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" diye sorulan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa'ya da saygısızlık olur." dedi.

Seçimlere sayılı günler kala 6'lı masada aday belirsizliği devam ediyor. Seçimlerin kilit partisi olan HDP, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 6'lı masanın adayı olarak adı geçen iki isme kapıyı kapatmıştı.

HDP'DEN AKŞENER VE YAVAŞ'A VETO

HDP Milletvekili Garo Paylan, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'e kesinlikle destek vermeyeceklerini söyledi. Paylan, "Tutumumuz net, yani açıkladı MYK'mız. Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok." dedi.

"ÇOK DEĞERLİ BİR ANA MUHALEFET LİDERİ"

Bu gelişmelerin ardından 6'lı masanın adayıyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan HDP, bir isme yeşil ışık yaktı. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya, "Biz şunu hiç doğru bulmadık, bulmayız da. Altılı Masa'nın adayları hakkında konuşup, şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa'ya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz" diye yanıt verdi.