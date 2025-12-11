"6. Esenler Film Festivali"nin jürisi açıklandı

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde 19-23 Aralık'ta düzenlenecek "6. Esenler Film Festivali"nin jürisi belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önemli festivallerde finale kalan yönetmenlerin filmlerinin de yarışacağı festival, güçlü bir seçkiyi sinemaseverlere sunmaya hazırlanıyor.

Jüri başkanlığını yönetmen Reis Çelik'in üstlendiği "Kısa Film Yarışması" jürisinde, "Kuru Otlar Üstüne", "Kalandar Soğuğu" ve "Hayat" gibi pek çok yapımın görüntü yönetmeni Cevahir Şahin, kadın meseleleri, sinema ve şehircilik üzerine pek çok kitap kaleme alan gazeteci, yazar ve eleştirmen Cihan Aktaş, yurt içi ve dışında birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve dizide rol alan Hakan Karsak ile Türk ve Alman tiyatrolarının yanı sıra televizyon ve sinemada birçok yapımda rol alan oyuncu, yönetmen Nursel Köse yer alıyor.

Toplam 10 filmin finale kaldığı yarışma bölümünde, en iyi filme 60 bin, ikinci filme 50 bin, üçüncü filme 40 bin lira, bu yıl ilk kez verilecek Jüri Özel Ödülü'nü kazanan yapıma ise 30 bin lira ödül takdim edilecek.

Önceki yıllarda olduğu gibi finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme de 10'ar bin lira gösterim telifi sunulacak.

Sektörün ödüllü isimleri jüride

Festivalin Yapım Destek Bölümü jürisi ise uzun metraj film projeleriyle ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönen yönetmen ve senarist Erkan Tahhuşoğlu, "Büyük Adam Küçük Aşk" ve "Saklı Hayatlar" adlı yapımlarıyla Türk sinemasının derinlikli hikaye anlatıcıları arasında yer alan ödüllü yönetmen ve senarist Handan İpekçi, yaptığı pek çok filmin kurgusuyla ulusal ve uluslararası festivallerde ödül kazanan kurgu yönetmeni Naim Kanat'tan oluşuyor.

Kısa film projelerine nakdi ve ayni destek sağlanan "Kısa Film Yapım Destek" bölümünde, yeni projelerin hayata geçirilmesine yardımcı olmak, genç sinemacıların yaratıcı fikirlerini görünür kılmak ve sektörün gelişimine uzun vadeli katkı sağlamak amaçlanıyor.

Jüri tarafından seçilecek 3 projeye, 120'şer bin lira ödül verilecek.

Festival, kamera, ekipman, post prodüksiyon, ışık, ses ve afiş desteği ile sinema sektörüne verdiği desteği sürdürecek.

Yapım Destek Bölümü'nde finale kalan projeler arasından seçilecek yapımlara, İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği, Flod Post Color Desteği, Flod Post Kurgu Desteği, Holylight Işık Ekipman Desteği, Aytekin Sound Ses Ekipman Desteği ve Dart Duvar Afiş Ödülü Desteği olmak üzere 6 farklı alanda ayni ödül verilecek.