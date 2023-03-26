6 çocuğu var, kimliği yok

AĞRILI 70 yaşındaki Makbule Işık'ın 6 çocuğu var ama bir kimliği yok. Doğduktan sonra ailesi tarafından nüfusa kaydı yaptırılmadığı için Muş'un Bulanık ilçesinde Hüseyin Aktaş ile dini nikahla evlendirilen Makbule Işık'ın dünyaya getirdiği çocukları kumasının üzerine yazdırıldı. Hastalandığında kumasının kimliğiyle tedavisi yaptırılan Makbule Işık, "Çocuklarımın kimliğinde anne yerinde benim ismim yazsın. Ben bu dünyada var olmak istiyorum" dedi.

Ağrı'da yaşayan Ayşen-Hamit Işık çiftinin 15 çocuğundan 9'uncusu olarak dünyaya gelen Makbule Işık'ın nüfusa kaydı yaptırılmadı. Nüfus cüzdanı olmadığı için okula da gidemeyen Makbule Işık, evlilik çağına gelince ailesi tarafından Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan Hüseyin Aktaş'la dini nikahla evlendirildi. Bulanık'a gelin giden Makbule Işık'ın kimliği olmadığı için eşi Hüseyin Aktaş, resmi nikahı ikinci eşine yaptırdı. Makbule Işık'ın dünyaya getirdiği 6 çocuğu da nüfusta resmi nikahlı kumasının üzerine kaydettirildi. Hastalandığında kumasının ya da yakınlarının kimliğiyle tedavisi yaptırılan Makbule Işık, zor bir yaşam sürdü.

Halasının kimliğini çıkarmak için yaptıkları girişimlerin hep sonuçsuz kaldığını belirten yeğeni Celal Işık da "Halamın kimliğinin çıkması için devlet büyüklerimizin yardımını bekliyoruz. Bu mağduriyet giderilsin. Türkçe bilmediği için kendini ifade edemiyor. Kimlik olmadığı için okula da gidememiş. Kendisi, her vatandaş gibi oy kullanmak istiyor, haklarından faydalanmak, bir yeri ağrıdığı zaman da hastanede tedavi olmak istiyor. Ama olmuyor, yapamıyor. Kimliği olmadığı için özel hastaneye bile götüremiyoruz. Halamın bütün kardeşlerin kimliği var ama onun yok. Aslında 2 halamın daha çıkmamıştı. Ancak onlar dedem hayattayken eşleri ile başvuru yapıp kimliklerini çıkardı. Ama halam dini nikah ile evli olduğu için eşi de ikinci evliliği yapınca kimliği çıkmamış. Şu an hasta ve hastaneye götüremiyoruz. Bir an önce kimliğinin çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.