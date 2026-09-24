Haberler

6,9'luk deprem senaryosu Bayburt ve Gümüşhane'de tatbikatla uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Demirözü ve Gümüşhane Kelkit'te deprem tatbikatı yapıldı; merkez üssü Erzincan olan 6,9 büyüklüğündeki deprem senaryosu uygulandı. Kelkit'te 190 personel enkazda arama kurtarma yaptı; iki okulda 444 öğrenci, Bayburt'ta okul ve personel tahliye edildi.

Bayburt ve Gümüşhane'de afetlere hazırlık kapsamında, ekiplerin koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen "Bölgesel Deprem Tatbikatı"na AFAD, UMKE, Türk Kızılay, 112 Acil Sağlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Senaryo gereği, merkez üssü Erzincan olan 6,9 büyüklüğündeki depremde Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin hasar gördüğü ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Okuldaki öğrenci ve personel güvenli şekilde tahliye edilerek toplanma alanına götürülürken, burada çadırlar kuruldu ve afetzedelere çay, çorba ve battaniye dağıtıldı.

Tatbikatı takip eden Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, afetlere hazırlığın yalnızca afet anındaki müdahaleden ibaret olmadığını, öncesinde yapılan planlama, eğitim, koordinasyon ve tatbikatların da afet yönetiminin önemli unsurları olduğunu belirtti.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda deprem tatbikatı yapıldı.

Kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalarda gerçekleştirilen tatbikata AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, Kızılay, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından 190 personel katıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Erzincan olan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yaralılar enkazdan çıkarıldı, depremden etkilenen iki okulda 444 öğrenci tahliye edildi.

Tatbikatı İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nden takip eden Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, tatbikatların gerçek bir olaymış gibi ciddiyetle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Atay, afetlere karşı hazırlığın olay yaşanmadan önce yapılmasının önemine dikkati çekerek, kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin afet anındaki müdahalenin etkinliğini artıracağını kaydetti.

Kelkit Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ise tatbikatla vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: AA
Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi

Dünya yıldızı ne hallere düştü! Tecavüz suçlamasıyla yargılanacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcu Eriksen'in hastalığı başına dert oldu, sözleşmesi feshedildi

Yıldız isme büyük şok! Hastalığı başına dert oldu

Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?

Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor

Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koydu
Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde

Vay be Icardi! Yine turnayı gözünden vuracak

Bakanlık listesine Mersin'den 3 ürün eklendi, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Bakanlık ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta yasaklı boya

Babacan'dan fon krizi eleştirisi: 20 milyar doları vurup geçiyorlar

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 20 milyar doları vurup geçiyorlar
Eskişehir'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un katili aranıyor! JASAT yeniden harekete geçti

Toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra JASAT harekete geçti