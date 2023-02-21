Günler öncesinden uyarmıştı! Hatay'daki 6.4'lük depremin ardından Celal Şengör'ün sözleri yeniden gündem oldu

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden sonra Hatay ve Adana'ya dikkat edilmesi gerektiğini belirten, Şengör, "Buralarda 6,7 6,6'lık deprem beklenebilir. Buna hazırlıklı olsunlar. Şu anda neresiyse orası. Şimdi Hatay daha riskli. Adana'da olabilir. Antakya'da da olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir kötü haber de Hatay'dan geldi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar olan Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçeleri peş peşe sallandı.

ŞENGÖR'ÜN AÇIKLAMASI AKILLARA GELDİ

Defne'de 6.4, Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşanırken, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklama bir kez daha hatırlandı.

"ŞİMDİ HATAY DAHA RİSKLİ"

Kahramanmaraş'taki depremlerden sonra Hatay ve Adana'da deprem olabileceğini söyleyen Celal Şengör, "Bu tür depremlerde, genellikle depremin kendisinden 1 büyüklük mertebesi küçük bir artçı olur. Buralarda 6,7, 6,6'lık deprem beklenebilir. Buna hazırlıklı olsunlar. Şu anda neresiyse orası. Şimdi Hatay daha riskli. Adana'da olabilir. Antakya'da da olacak. Bununla ilgili zaman vermek mümkün değil. Hiçbir deprem şu tarihte olacak demek mümkün değil. Depremi önceden kestirmek hava durumunu kestirmek gibi değil." demişti.