57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 57 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller'in ilk duruşmada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraatına, "kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Özeller'in tahliyesine karar verildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları nedeniyle tutuklanarak Ordu Cezaevi'ne gönderilen ve sonrasında Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledilen Emekli Albay Orkun Özeller bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

57 GÜNDÜR TUTUKLU BULUNUYORDU

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 57 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller için tahliye kararı verdi.

Mahkeme ilk duruşmada "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraatına "kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

ÖZDAĞ DA DURUŞMAYA KATILDI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Çağlayan'daki duruşmaya katıldı. X'te yaptığı paylaşımda, "Orkun Özeller albayın babası ve annesi ile kararı bekliyoruz" diyen Özdağ ayrıca, "Pakize ana ve Öcalan duruşmalarında bütün Türkiye'nin tanıdığı şehit eşi Yıldız hemşire mahkeme kapısındayız. Sadece bu fotoğraf Türkiye'nin sürüklendiği noktayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.