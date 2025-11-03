Haberler

539 Şüpheli Yakalandı: Çocuk Müstehcenliği ve Yasa Dışı Bahis Operasyonları

539 Şüpheli Yakalandı: Çocuk Müstehcenliği ve Yasa Dışı Bahis Operasyonları
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 59 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını ve 190 kişinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, siber suçları önlemek amacıyla düzenlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' ile 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 59 ilde operasyon gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 539 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 404 milyon TL değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsaya el konuldu.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi.

190 TUTUKLAMA

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 190'ı tutuklandı, 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini Yapalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
