51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Artvin'in Arhavi ilçesinde 51'incisi organize edilen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Bu yıl 4 gün sürecek festivalin açılışında Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Ataselim, 51'incisi düzenlenen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin Artvin'in, bölgenin ve ülkenin sayılı festivalleri arasında yer aldığını kaydetti.

Festivalin 1972 yılında dönemin kaymakamının girişimleriyle başladığını anlatan Ataselim, festivalin bugüne kadar yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Ataselim, şöyle konuştu:

"51'incisini yapmış olduğumuz büyük organizasyona destek veren dünya ülkelerinin kültürümüzü tanımasında ve kültürlerini tanıtmasında en önemli paya sahip olan festivalimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta çok değerli ulusal ve uluslararası ekiplerimize, CİOFF Dünya Festivalleri Birliğine, uluslararası folklor festivalleri birliğine, sanatçılarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, iş adamlarımıza, belediye çalışanlarımıza, festivalin içinde birebir yer alarak aktif çalışan gençlerimize, esnaflarımıza ve en önemlisi siz saygıdeğer halkımıza şahsım ve festival komitesi adına şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmalar sonrasında Trabzon Büyük Şehir Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Festivalde, Meksika, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen halk dansları toplulukları gösteri sundu.

Festival kapsamında gün içerisinde çocuk şenliği, resim ve el sanatları sergisi açılışı yapıldı.

Festival yarın düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.