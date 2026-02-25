Edirne'de "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimi 27 Şubat'ta yapılacak
Edirne'de, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında düzenlenecek kura çekimi töreninde, Edirne'deki hak sahipleri belirlenecek. Tören, 27 Şubat Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek.
"Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında kentte yapılacak "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni" 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek."
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenecek törende Edirne'deki hak sahiplerinin belirleneceği bildirildi.
Kura çekiminin saat 14.30'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Volkan Uygur