Haberler

Edirne'de "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimi 27 Şubat'ta yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında düzenlenecek kura çekimi töreninde, Edirne'deki hak sahipleri belirlenecek. Tören, 27 Şubat Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

"Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında kentte yapılacak "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni" 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek."

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenecek törende Edirne'deki hak sahiplerinin belirleneceği bildirildi.

Kura çekiminin saat 14.30'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Volkan Uygur
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın

Soldaki çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor!
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

Gördüğü kırmızı kartların bedelini kovularak ödedi
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın

Soldaki çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor!
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Galatasaray'ı yenen takıma FIFA'dan şok ceza

Galatasaray'ı yenen takıma şok ceza