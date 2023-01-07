"50 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız" diyen Dilek Sabancı, tepkilerin ardından özür diledi

İş insanı Dilek Sabancı, bir programda kullandığı ifadelerle tepkilerin odağı haline geldi. "Bir insanın rahat yaşayabilmesi için ne kadar para gerekli?" sorusuna, "50 milyon, 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız" diye yanıt veren Sabancı, eleştirilerin ardından geri adım attı. Özür dileyen Sabancı, "Ben, programda hayırseverliği anlatırken bunları söylemek istemiştim. Ancak yanlış ifade ettim." dedi.

İş insanı Dilek Sabancı, Radyo Sputnik'te yayınlanan, " Meliha Okur'la Anlat Bana" programında tepki çeken ifadeler kullandı. "Bir insanın rahat yaşayabilmesi için ne kadar para gerekli?" sorusuna verdiği yanıtla Sabancı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"50 MİLYON DOLARINIZ OLSA RAHAT RAHAT YAŞARSINIZ"

İnsanların rahat yaşayabilmesi için milyar dolarlara gerek olmadığını, 1-2 milyonun da yeterli olabileceğini söyleyen Sabancı, "İnsanın iyi bir evi, arabası, rahat yaşayabileceği bir parası olması lazım ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilmeli. 50 ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız ama bence 100 milyon dolara değil de daha düşük rakamlarla daha çok mutlu olabilmek daha büyük başarı. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, insan başka ne ister ki?" ifadelerini kullandı.

"HAYIRSEVERLERİ ANLATIRKEN BUNLARI SÖYLEMEK İSTEMİŞTİM"

Sabancı, sözlerinin tepki çekmesinin ardından yazılı açıklama yaparak özür diledi. Sabancı, şunları söyledi: "Geçen hafta Radyo Sputnik programcısı Sayın Meliha Okur'un programına konuk olmuştum. Söyleşi sırasında bir soruya verdiğim yanıt, maalesef arzu etmediğim bir sonuç ortaya çıkardı. Ben, ilgili soruya yanıt verirken, bazı rakamlar telaffuz ettim. Amacım, 1-2 milyon liranın hayatın ihtiyaçlarına yeteceğini anlatmaktı. Ancak bunu sehven başka bir para cinsi ile ifade ettim. Ama ben, Türkiye'de pek çok insanın bu seviyede de kazanç elde edemediğini biliyorum. Bu durumu en iyi bilen insanlardan biriyim. Bu farkı kapatabilmek için, onlarca yıldır dezavantajlı grupların, sorunlarının çözümü için ben ve ailem çalışıyoruz. Ben, programda hayırseverliği anlatırken bunları söylemek istemiştim. Ancak yanlış ifade ettim. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğum için kamuoyundan özür dilerim. Ben, bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de elimden geldiğince dezavantajlı kesimlere yardım etmeye devam edeceğim."