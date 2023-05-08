50. Interpol Avrupa Bölgesel Konferansı, Kuzey Makedonya'da başladı

Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Ohri şehrinde, 50. Interpol Avrupa Bölgesel Konferansı başladı.

Konferansta, Interpol Başkanı Ahmed Naser Al-Raisi ve Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski açılış konuşmaları yaptı.

Al-Raisi, burada yaptığı konuşmada, Interpol'ün 100 yıl önce Viyana'da kurulduğunu ve bu kapsamda Avrupa'nın dünya çapındaki icra organlarının önünü açtığını vurgulayarak, "Bölge, son 100 yılda Interpol'ün başarılarında kilit bir role sahip. Operasyonel başarılara rağmen ufukta çok gerçek tehditler bulunmakta. Avrupa'daki uluslararası cinayetler, düşüş döneminin ardından yeniden yükselişe geçti. Yeni nesil siber tehditler var. ve tabii ki dünya çapındaki çatışmaların ve istikrarsız ekonomik koşulların etkisi Avrupa'ya kadar uzanıyor." diye konuştu.

Konferansın daha güvenli bir dünyanın inşası için gerçekleştiğini aktaran Al-Raisi, bunu ise alandan bilgi paylaşarak, teknik uzmanları dinleyerek ve daha güçlü ortaklık kurarak yapacaklarını söyledi.

Al-Raisi, konferansta iki kilit alana odaklanacaklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, mevcut ve yeni suç şekilleriyle mücadelede Avrupa'nın kilit rolü. İkincisi ise, bölge ve dünya genelinde bilgi paylaşımı ve işbirliğinin önemi. Bugün Avrupa, çeşitli suçlarla karşı karşıya. Organize suçlar en büyük endişe. İnsan ticareti, terörizm ve siber suçların çeşitli biçimleri de aynı şekilde artışta. Bu sınır aşan suçlar sadece bölgenin emniyet ve asayişini tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyanın geri kalanına da yayılıyor."

Avrupa'nın, bölgenin en acil suçlarını ele almak için ilerleme kaydettiğini, ancak yarının zorluklarını tahmin etmek ve daha güvenli bir gelecek sağlamak için birlikte çalışmanın nihai olarak herkesin ortak görevi olduğuna işaret eden Al-Raisi, herkesi Interpol'ün 100. yılının kutlanacağı Viyana'daki 91. genel kuruluna davet etti.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Spasovski de üç gün sürecek konferansın verimli geçmesi temennisinde bulunarak, konferansın Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenmesinin kendileri için onur olduğunu söyledi.

Spaskovski, Kuzey Makedonya'nın Interpol'ün güvenebileceği stratejik bir ortak olduğunu ve olacağını vurguladı.

50. Interpol Avrupa Bölgesel Konferansı'na, Avrupa'dan içişleri bakanları ve emniyet müdürlerinin yanı sıra Interpol temsilcileri ve güvenlik uzmanları katılıyor.