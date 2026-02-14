Antalya'da 5 Yıldızlı Otel Sayısındaki Artış Şehir Ekonomisini Tehdit Ediyor

ANTALYA Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, 5 yıldızlı otel sayısındaki artışın kent ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Özel, " Antalya'da 5 yıldızlı otel sayısı çok fazla ve şehir ekonomisine zarar veriliyor. Aralarında çok ciddi rekabet var. Haddinden fazla yatak kapasitemiz var ve yatak kapasiteleri doldurulmak için fiyatlar aşağı çekiliyor. Karlılıklarından da feragat ediyorlar. Yani neticede esasında para kazanamayıp maliyetine satış yapmak durumunda kalıyorlar. Bu da şehir merkezine turistin gelmesini engellemekte" dedi.

ANTOB; bir turistin 1 günlük her şey dahil sistemde 5 yıldızlı otele ödeyeceği ücret ile şehir merkezinde turistik bir otele ödeyeceği ücret, şehir merkezi gezisi ve harcamalarının 2020 ile 2026 yılları arasındaki farkını ortaya koyan bir çalışma hazırladı. ANTOB Başkanı Alp Özel, şehir merkezi açısından fiyatların 2020 yılına göre ciddi şekilde yükseldiğini söyledi. Alp Özel, 6 yıl önce ATSO meslek komitesinde yaptıkları hesaplamalara göre, kent merkezindeki otellerde konaklayan bir turistin dışarıdaki kahvaltısı-yemeği, eğlencesinin 80-82 avro iken, bugün 180 avroya yükseldiğini, 5 yıldızlı her şey dahil otellerde ise o gün 130 avro civarı olan kişi başı ücretin bugün de aynı seviyelerde olduğunu ifade etti. Özel, "O dönem meslek komitemizde, 5 yıldızlı otelde konaklayan bir turistin verdiği parayla, şehir merkezinde alabileceği hizmeti sorgulamıştık. Konaklama şehir merkezinde 150 TL kişi başı fiyat belirlemiştik. Antalya'nın coğrafi işaretli ve meşhur serpme böreğiyle kahvaltısı, köfte-piyaz restoranlarında öğle ve akşam yemeği yiyebileceği, plajlar ve eğlencesiyle bir günde harcayabileceği parayı topladık. 2020 Ekim ayında topladığımızda 770 TL yapıyordu ve o günkü kura göre yaklaşık bu 80-82 avro civarına geliyordu" dedi.

TL BAZINDA ARTIŞ

Bugün yapılan hesaplamalara göre şehir merkezinde bir turistin konaklama ücretinin 1500 TL'den başladığını belirten Özel, "Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği, plajı, eğlencesi gibi 2020'deki aynı kalemleri hesapladığımızda 9 bin TL'lik bir fiyat çıkıyor. Bu da yaklaşık 180 avroya denk geliyor. O günden bugüne müthiş bir artışı gösteriyor. Avro bazında yaklaşık 2,2 kat, TL bazında ise 11-12 kata yakın artış söz konusu. 2020'de esnaf o fiyatlarla para kazanabiliyordu, ama bugün esnaf ve şehir merkezindeki otelciler kazanamıyor" diye konuştu.

EN BÜYÜK SEBEP YENİ OTEL YATIRIMLARI

Şehir merkezi otellerindeki krizin en büyük sebebinin 5 yıldızlı otellerin sayısındaki artış olduğunu dile getiren Alp Özel, "Katma değer gibi gözükse de artık Antalya'da 5 yıldızlı otel sayısı çok fazla ve şehir ekonomisine zarar veriliyor. Aralarında çok ciddi rekabet var. Haddinden fazla yatak kapasitemiz var ve yatak kapasiteleri doldurulmak için fiyatlar aşağı çekiliyor, 2020 fiyatlarına göre satış yapabiliyor. Çünkü çok fazla miktarda yatak var ellerinde. Karlılıklarından da feragat ediyorlar. Yani neticede esasında para kazanamayıp maliyetine satış yapmak durumunda kalıyorlar. Bu da şehir merkezine turistin gelmesini engellemekte" dedi.

YENİ OTEL YATIRIMLARI DURDURULMALI

Şehir merkezindeki küçük ve orta ölçekli oteller boş kalınca herkese yansıdığını kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Şehirdeki esnaf para kazanamıyor. Çünkü eskisi gibi şehirde turist yok. Para döngüsü yok. Bu en büyük sıkıntı olarak gözüküyor. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmanın yegane yolu yatak sayımızı artırmayı durdurmamız lazım. Arz-talep dengesi ticaretin birinci kuralıdır. Talep sabit kalmakla beraber arzımız katlanarak artıyor. Her yıl görüyoruz ki yeni oteller açılıyor. Buna dur dememiz lazım. Yoksa bu şehir ciddi anlamda büyük bir krize gitmekte. Teşvik ve tahsisin kaldırılması lazım. Antalya gelişimini bu noktada tamamladı. Bu gidişatı yavaşlatmak, durdurmak, elimizdeki fazla yatak kapasitesinin nitelikli turistle buluşabilmesi için bölgemizde tahsislerin, teşviklerin kaldırılması eğer verilecekse de turizmin gelişmekte olan noktalarına ve lüzumlu noktalarına verilmeli."

ESKİ TESİSLERİN YENİLENMESİ TEŞVİK EDİLMELİ

Yeni otel yatırımları için teşviklerin kaldırılması, bunun yerine eski tesislerin yenilenmesine yönelik teşvikler verilmesi gerektiğini belirten ANTOB Başkanı Özel, "Nitelikli turistle buluşması için yapılacak yatırımların teşviki çok daha değerli. Bu kapsamda şehir ekonomisini ayağa kaldırmak zorundayız. Bu şehir çok ciddi kan kaybediyor. Düşük faizli krediler kesinlikle verilmeli. Kadim işletmelere renovasyon kredilerinin çok acil çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

ŞEHİR OTELLERİ BOŞ

Raporda, şehri ayakta tutan küçük ve orta ölçekli otellerin boş kaldığı, maliyet baskısı ve sınırlı kapasiteleri nedeniyle fiyatlarını neredeyse maliyetin altına indirmek zorunda kaldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şehir merkezine gelen turistin harcama eğilimi düşmektedir; nitelikli turist için şehir merkezi cazibesini kaybetmektedir. Esnafın cirosu erimekte, karlılık yok olmakta, geliri büyük oranda turizm olan bu şehirde yoksulluk çarşının ortasında hissedilmektedir. Bu geçici bir mesele değildir. Bu, turizmin kentten koparılmasıdır. Bu, Antalya'nın ekonomik damarlarının yavaş yavaş kurutulmasıdır. Vahşi turizm yatırımlarının, kontrolsüz yeni otel yapma iştahının acilen durdurulması gerekmektedir. Antalya'da yapılan her yeni otel, her ilave yatak kapasitesi; Antalya turizminin tabutuna çakılan bir çividir. Yatak kapasitemizin kontrol dışı artması altyapı başta olmak üzere Karayolları ve belediye hizmetlerinin artmasına da sebep olmaktadır. Eğer bu gidişat durdurulmazsa; 5 yıldızlı otellerin ışıklı lobileri düşük karlılıkla dolarken, şehir merkezleri karanlıkta kalacaktır. Turizm, yalnızca otel odalarında değil; sokakta, restoranda, dükkanda, kent yaşamının tamamında var olmalıdır. Aksi halde, vahşi otel yatırımcılarının her şey dahil ile sisteme soktukları ilave yatak kapasitesi en başta şehir otellerini, ardından şehrin esnafını, işletmelerini ve sosyal hayatını, yani koskoca bir şehri yok edecektir. Bu tablo raporlanmalı, yok olan şehir ekonomisini kurtarmak için tüm dinamikler ayağa kaldırılmalıdır."