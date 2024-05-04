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5 yaşındaki Edanur'un çukura düşerek ölmesiyle ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

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İstanbul Küçükçekmece'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kazılan su dolu çukura düşen 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili gelişme yaşandı. İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

5 YAŞINDAKİ EDANUR HASTANEDE CAN VERDİ

Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası polis olay yerine gitti. Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Edanur Gezer isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Edanur Gezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Edanur'un çukura düşerek ölmesiyle ilgili 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

BAŞSAVCILIKTAN 4 İBB ÇALIŞANI İÇİN GÖZALTI KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde; İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen dört kişiden 3'nün yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU, "SORUMLULAR HESAP VERECEK" DEMİŞTİ

Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Küçük Edanur'un, İBB'ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluları cezasız bırakmayacağız. Minik yavrumuzun acısını yaşarken bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Küçükçekmece İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

mahmut süt:

İBB sorumludur kontrol nerdeydi

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JokerAllame:

Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın ailesine sabırlar versin :(

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Alparslan Aydoğan:

80 li yılarda böyleydi her yer çukurdu

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Blackened:

Burası orman veya dağ başı değil kent ortasinda çocuk parkı yani! Kepçeyle çukur açılıyor ve hiçbir uyarı veya çevresine şerit vs çekilmiyor. Cinayet bu!

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