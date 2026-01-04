5. Uluslararası Genç Yazarlar Kurultayı Strazburg'da tamamlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Genç Yazarlar Kurultayı sona erdi.

YTB'den yapılan açıklamaya göre Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve Türkçe eserler üreten genç kalemleri usta yazarlarla bir araya getiren kurultayın kapanış ve sertifika töreni Strazburg'da gerçekleştirildi.

Avrupa Türk edebiyatının temellerini güçlendirmek ve diasporadaki gençlerin anadilleriyle kurdukları bağı edebi bir derinliğe taşımak amacıyla düzenlenen kurultayda, 7 ülkeden 40 genç yazar, öykü, şiir, deneme ve düşünce dünyası üzerine atölye çalışmalarına katıldı.

Kapanış programına YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Murat Onart ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan katıldı.

"Kurultay, Avrupa Türk Edebiyatı için bir mektep vazifesi gördü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Turus, YTB'nin "Telve" dergisi ve yazarlık akademileriyle Avrupa'da yeni bir entelektüel damar açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın kalbinde Türkçenin irfanıyla mayalanan bu genç zihinler, 'usta-çırak' tedrisatından geçerek geleceğin fikir işçileri olacaktır. Bu kurultay, Avrupa Türk edebiyatının inşası için adeta bir mektep vazifesi görmüştür. Bizim çabamız gençlerimizin sadece konuşulanı duyması değil, dünyaya söyleyecek sözlerinin olmasıdır. Avrupa'da Türkçenin edebi derinliğini yaşatacak yeni nesil münevverlerimizle gurur duyuyoruz."

Gençlerin kalemlerini sadece estetik bir araç olarak değil, adaletin sesi olarak da kullanmaları gerektiğine işaret eden Turus, "Kaleminiz daima hakikati yazsın, mazlum coğrafyaların sesi olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Programa katılan genç yazarlar, Prof. Dr. Muhammed Enes Kala, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Mehmet Kurtoğlu, Dr. Musab Talha Akpınar, Dr. Yunus Emre Aydınbaş ve usta öykücü Necip Tosun gibi isimlerin rehberliğinde teknik ve teorik dersler aldı.

YTB ve TYB iş birliğiyle gerçekleştirilen kurultay, sertifika takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.